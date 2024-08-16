ABD'de Tüketici Güven Endeksi Ağustosta Beklentilerin Üzerinde Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Tüketici Güven Endeksi Ağustosta Beklentilerin Üzerinde Arttı

Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta 67,8'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Tüketici beklentileri ise artış gösterdi.

16.08.2024 18:16
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ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta 67,8'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin ağustos ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi ağustosta geçen aya kıyasla 1,4 puan artışla 67,8'e çıktı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 66,7 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

5 ayda ilk kez artış gösteren tüketici güven endeksi, temmuzda 66,4 olarak hesaplanmıştı.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ağustosta aylık bazda 1,8 puan azalarak 60,9'a düştü.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 3,3 puan artışla 72,1'e yükseldi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri ağustosta yüzde 2,9 olurken, uzun vadeli enflasyon beklentileri yüzde 3 olarak kayıtlara geçti. Enflasyon beklentileri, Kovid-19 salgını öncesindeki 2 yılda görülen yüzde 2,2-2,6 aralığının üzerinde kalmaya devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleriyle ilgili gelişmelerin bu ay tüketici güveni üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Ankete göre tüketicilerin yüzde 41'inin başkan adayı Kamala Harris'in ekonomi için daha iyi bir aday olduğuna inanırken yüzde 38'inin Trump'ı seçtiğini belirten Hsu, genel olarak hem kişisel mali beklentilerin hem de 5 yıllık ekonomik görünümün güçlendiğini kaydetti.

Hsu, tüketicilerin beklentilerinin seçim süreci netlik kazandıkça değişebileceğini, ancak tüketicilerin hala en büyük endişeleri olan enflasyonun istikrar kazanmaya devam etmesini beklediğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de Tüketici Güven Endeksi Ağustosta Beklentilerin Üzerinde Arttı - Son Dakika

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