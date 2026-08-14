ABD'de Tüketici Güven Endeksi Düşüşte - Son Dakika
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ABD'de Tüketici Güven Endeksi Düşüşte

ABD\'de Tüketici Güven Endeksi Düşüşte
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Michigan Üniversitesi'ne göre, ABD'de tüketici güven endeksi ağustosta 51'e geriledi.

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta 51'e gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin ağustos ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla 4,2 puan azalarak 51 değerine indi.

Piyasa beklentisi tüketici güven endeksinin bu dönemde 54,7 değerini alması yönündeydi.

Tüketici güven endeksi temmuzda 55,2 olarak kaydedilmişti.

Amerikalı tüketicilerin mevcut ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerini ölçen ekonomik koşullar endeksi, ağustosta aylık bazda 3 puan azalarak 51,8'e geriledi.

Tüketicilerin gelecekteki ekonomik koşullara ilişkin öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 4,8 puan azalışla 50,6'ya düştü.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi yükseldi

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e çıktı.

Mevcut seviye, ABD ile İran arasındaki gerilimin başlamasından önce şubat ayında kaydedilen yüzde 3,4'lük seviyenin üzerinde kalmayı sürdürdü.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise geçen aya kıyasla değişmeyerek yüzde 3,3 seviyesinde kaldı.

Bu oran da 2024'te görülen yüzde 2,8 ile yüzde 3,2 aralığının üzerinde kalmaya devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin üst üste iki ay süren iyileşmenin ardından ağustosta gerilediğini belirtti.

Tüketicilerin yalnızca yüzde 8'inin gelecek bir yıl içinde gelir artışının enflasyonu aşmasını beklediğini aktaran Hsu, bu oranın Aralık 2024'te yüzde 18 seviyesinde olduğunu, bu düşüşün tüketicilerin yüksek fiyatların ekonomik açıdan yük oluşturmaya devam edeceğine ilişkin beklentisini yansıttığını ifade etti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Tüketici Güven Endeksi Düşüşte - Son Dakika

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