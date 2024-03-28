ABD'de Tüketici Güven Endeksi Martta Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Tüketici Güven Endeksi Martta Yükseldi

Michigan Üniversitesi tarafından yapılan ölçümlere göre, ABD'de tüketici güven endeksi mart ayında yukarı yönlü revize edilerek 79,4 oldu. Mart ayına ait nihai verilere göre, tüketici güven endeksi geçen aya kıyasla 2,5 puan artış gösterdi. Ayrıca, mevcut ekonomik koşullar endeksi 82,5'e, tüketici beklentileri endeksi ise 77,4'e yükseldi. Tüketicilerin enflasyon beklentileri ise düşüş gösterdi.

28.03.2024 17:37  Güncelleme: 17:37
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NEW ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, martta yukarı yönlü revize edilerek 79,4 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin mart ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi martta geçen aya kıyasla 2,5 puan artışla 79,4'e yükseldi.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken mart ayına ait öncü veri 76,5 olarak açıklanmıştı. Tüketici güven endeksi şubatta ise 76,9 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi de martta aylık bazda 3,1 puan artarak 82,5'e çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 2,2 puan artışla 77,4'e yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketicilerin enflasyonun yumuşamaya devam edeceğine dair güven gösterdiğini belirtti.

Kişisel finansla ilgili değerlendirme ve beklentilerin geçen aya göre ılımlı bir iyileşme gösterdiğine işaret eden Hsu, bu ayki güçlü borsa performansının, yalnızca en büyük hisselere sahip olanlar için güven artışını desteklediğini ve endeks üzerinde çok az etki yarattığını kaydetti.

Hsu, seçim yaklaştıkça ve ekonomi politikasına ilişkin tartışmalar tüketiciler için daha belirgin hale geldikçe, gelecek aylarda ekonomiye ilişkin görünümlerin daha değişken hale gelebileceğini ifade etti.

Kısa vadeli enflasyon beklentisinin martta yüzde 3'ten yüzde 2,9'a gerilediğini bildiren Hsu, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin de yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e düştüğünü aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de Tüketici Güven Endeksi Martta Yükseldi - Son Dakika

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