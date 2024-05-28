ABD'de Tüketici Güven Endeksi Mayısta Beklentileri Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Tüketici Güven Endeksi Mayısta Beklentileri Aştı

ABD\'de Tüketici Güven Endeksi Mayısta Beklentileri Aştı

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, mayısta aylık 4,5 puan artışla 102'ye çıkarak beklentileri aştı. Tüketici güven endeksi, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen bir endeks olup, mayısta geçen aya oranla 4,5 puan artarak 102'ye yükseldi. Bu değer, beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve öngörülen 96 değerini aştı. Ayrıca, Mevcut Durum Endeksi 2,5 puan artışla 143,1'e ulaşırken, beklentiler endeksi de 5,8 puan artarak 74,6'ya çıktı. Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güveninin üst üste üç aylık düşüşün ardından mayısta yükseldiğini belirtti ve güçlü iş gücü piyasasının tüketicilerin mevcut duruma ilişkin genel değerlendirmesini desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

28.05.2024 17:39
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NEW ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, mayısta aylık 4,5 puan artışla 102'ye çıkarak beklentileri aştı.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin mayıs ayı verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güven endeksi mayısta geçen aya oranla 4,5 puan artarak 102'ye yükseldi.

Beklentilerin üzerine çıkan tüketici güveninin, bu dönemde 96 değerini alacağı öngörülüyordu.

ABD'de Tüketici Güven Endeksi, nisanda 97,5 olarak hesaplanmıştı.

Amerikalı tüketicilerin iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi de mayısta 2,5 puan artışla 143,1'e ulaştı.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi de aynı dönemde 5,8 puan artarak 74,6'ya çıktı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güveninin üst üste üç aylık düşüşün ardından mayısta yükseldiğine dikkati çekti.

Tüketicilerin mevcut iş koşullarına ilişkin değerlendirmesinin geçen aya göre biraz daha az olumlu olduğuna işaret eden Peterson, ancak güçlü iş gücü piyasasının tüketicilerin mevcut duruma ilişkin genel değerlendirmesini desteklemeye devam ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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