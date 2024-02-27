ABD\'de Tüketici Güven Endeksi Şubatta Düştü

NEW ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, şubatta aylık 4,2 puan azalışla 106,7'ye düştü.
Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin şubat ayı verilerini açıkladı.
Buna göre, tüketici güven endeksi şubatta geçen aya kıyasla 4,2 puan düşerek 106,7'ye geriledi.
Beklentilerin altında gerçekleşen tüketici güveninin bu dönemde 114,8 değerini alacağı öngörülüyordu. ABD'de Tüketici Güven Endeksi, ocakta 110,9 olarak hesaplanmıştı.
Amerikalı tüketicilerin iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, şubatta 7,7 puan düşerek 147,2'ye indi.
Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi de aynı dönemde 1,7 puan azalışla 79,8'e düştü. Böylelikle endeks, gelecek bir yıl içinde resesyon beklendiğine işaret eden seviye olan 80 değerinin altında kaldı.
"Tüketici güveni istihdam ve siyasi ortama ilişkin endişelerle azaldı"
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, endekste bu ayki düşüşün, ABD ekonomisine ilişkin süregelen belirsizliğin bir yansıması olarak üç aylık yükselişi kesintiye uğrattığını ifade etti.
Enflasyonun tüketicilerin ana endişesi olmaya devam ettiğini belirten Peterson, ancak son aylarda düşen gıda ve benzin fiyatları konusunda artık biraz daha az endişe duyulduğunu kaydetti.
Peterson, tüketicilerin daha çok iş gücü piyasasının durumu ve ABD'nin siyasi ortamından endişe duyduğunu aktardı.
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