ABD'de tüketici güveni enflasyon endişeleriyle 10 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda 67,4'e yukarı yönlü revize edilmesine rağmen enflasyon endişeleriyle 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyede kalmaya devam etti.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni kasımda bir önceki aya kıyasla 4,3 puan azalarak 67,4 değerine geriledi.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken, kasım ayına ait öncü veri 66,8 olarak açıklanmıştı. Yukarı yönlü revizyona rağmen tüketici güveni, enflasyon endişeleriyle kasım 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyede kalmaya devam etti.

Endeks, ekimde ise 71,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, kasımda aylık 4,1 puan azalarak 73,6'ya indi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 4,4 puanlık azalışla 63,5'e geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başekonomist Richard Curtin, tüketicilerin kendi mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin beklentilerinin daha az iyimser olduğuna dikkati çekti.

Curtin, tüketici güvenindeki düşüşün hızla yükselen enflasyon ve bunu telafi edecek politikaların eksikliğinden kaynaklandığını aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı arz sıkıntılarının tetikleyici neden olmasına rağmen enflasyonun ekonomide daha geniş bir alana yayıldığına dikkati çeken Curtin, düşen yaşam standartlarına ilişkin şikayetlerin son altı ayda ikiye katlandığını vurguladı.