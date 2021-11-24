Üye Girişi
ABD'de tüketici güveni enflasyon endişeleriyle 10 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika

ABD'de tüketici güveni enflasyon endişeleriyle 10 yılın en düşük seviyesinde

24.11.2021 19:27
ABD'de tüketici güveni enflasyon endişeleriyle 10 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda 67,4'e yukarı yönlü revize edilmesine rağmen enflasyon endişeleriyle 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyede kalmaya devam etti.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda 67,4'e yukarı yönlü revize edilmesine rağmen enflasyon endişeleriyle 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyede kalmaya devam etti.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni kasımda bir önceki aya kıyasla 4,3 puan azalarak 67,4 değerine geriledi.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken, kasım ayına ait öncü veri 66,8 olarak açıklanmıştı. Yukarı yönlü revizyona rağmen tüketici güveni, enflasyon endişeleriyle kasım 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyede kalmaya devam etti.

Endeks, ekimde ise 71,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, kasımda aylık 4,1 puan azalarak 73,6'ya indi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 4,4 puanlık azalışla 63,5'e geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başekonomist Richard Curtin, tüketicilerin kendi mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin beklentilerinin daha az iyimser olduğuna dikkati çekti.

Curtin, tüketici güvenindeki düşüşün hızla yükselen enflasyon ve bunu telafi edecek politikaların eksikliğinden kaynaklandığını aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı arz sıkıntılarının tetikleyici neden olmasına rağmen enflasyonun ekonomide daha geniş bir alana yayıldığına dikkati çeken Curtin, düşen yaşam standartlarına ilişkin şikayetlerin son altı ayda ikiye katlandığını vurguladı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Tüketici Güven Endeksi, Enflasyon, Michigan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de tüketici güveni enflasyon endişeleriyle 10 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

13 günlük bebeğini karınca zehriyle öldürmeye çalışan baba tutuklandı! İfadesi dehşete düşürdü: Rahatımı bozuyordu, kurtulmak istedim 20:24 13 günlük bebeğini karınca zehriyle öldürmeye çalışan baba tutuklandı! İfadesi dehşete düşürdü: Rahatımı bozuyordu, kurtulmak istedim Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla 17:23 Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla Bu araştırma korkuttu! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor 16:35 Bu araştırma korkuttu! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de 16:32 Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! 16:31 İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Cansız bedeninin üzerinde larvalar oluşmuş 15:55 Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Cansız bedeninin üzerinde larvalar oluşmuş
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı 15:22 Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok 14:37 Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok

Son Dakika Haberleri
20:32 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 24 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları
20:25 Babel, Galatasaray'dan ayrılık için sinyal verdi! Gitmek istediği ligi bile açıkça söyledi
20:23 13 günlük bebeğini karınca zehriyle öldürmeye çalışan baba tutuklandı! İfadesi dehşete düşürdü: Rahatımı bozuyordu, kurtulmak istedim
20:17 Son Dakika: Türkiye'de 24 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 175 kişi vefat etti, 27 bin 592 yeni vaka tespit edildi
20:17 Beşiktaş, Kulüpler Birliği'nin aldığı karara tepki gösterdi: Anlamsız ve gereksiz buluyoruz
19:39 Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı
19:38 Sergen Yalçın'dan şaşırtan tercihler! Beşiktaş-Ajax maçında ilk 11'ler netleşti
19:37 Fatih Terim'in sözlerini boşa çıkaracak kritik iddia: FIFA, Mohamed'in sözleşmesini onaylamayacak
18:30 Galatasaray kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! İşte Fatih Terim'in takımdan göndereceği 5 futbolcu
18:27 HSK'da Hamit Kocabey'in boş kalan koltuğuna Havvanur Yurtsever seçildi
Babel, Galatasaray'dan ayrılık için sinyal verdi! Gitmek istediği ligi bile açıkça söyledi Babel, Galatasaray'dan ayrılık için sinyal verdi! Gitmek istediği ligi bile açıkça söyledi         
20:26
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi         
15:27
İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı         
14:52
Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi         
14:10
Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum         
12:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi         
11:54
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum         
11:39
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 20:44:24. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de tüketici güveni enflasyon endişeleriyle 10 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement