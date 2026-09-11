ABD'de tüketici güveni eylülde 3,9 puan azalarak 47,8'e indi

NEW ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde 47,8'e gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin eylül ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya kıyasla 3,9 puan azalarak 47,8 değerine indi.

Piyasa beklentisi tüketici güven endeksinin bu dönemde 51 değerini alması yönündeydi. Tüketici güven endeksi ağustosta 51,7 olarak kaydedilmişti.

Amerikalı tüketicilerin mevcut ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerini ölçen ekonomik koşullar endeksi, eylülde aylık bazda 1 puan azalarak 50,9'a geriledi.

Tüketicilerin gelecekteki ekonomik koşullara ilişkin öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 5,7 puan azalışla 45,8'e düştü.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi yükseldi

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi eylülde yüzde 4'ten yüzde 4,6'ya çıktı.

Mevcut seviye, ABD ile İran arasındaki gerilimin başlamasından önce şubat ayında kaydedilen yüzde 3,4'lük seviyenin üzerinde kalmayı sürdürdü.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3,3'ten yüzde 3,4'e yükseldi. Bu oran da 2024'te görülen yüzde 2,8 ile yüzde 3,2 aralığının üzerinde kalmaya devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin üst üste ikinci ayda gerilediğine dikkati çekti.

Hem kişisel mali durum hem de genel iş koşullarına ilişkin beklentilerde sert bir düşüş yaşandığına işaret eden Hsu, "Tüketiciler, yakıt fiyatlarındaki yeniden yükseliş ve ticaret gerilimleri nedeniyle bütçeleri üzerinde daha fazla baskı oluşacağını öngörüyor." ifadesini kullandı.

Hsu, tüketici güveninin İran ile gerilimin başlamasından önceki seviyenin yüzde 16, bir yıl önceki seviyenin ise yüzde 13 altında seyrettiğini belirtti.