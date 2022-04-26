ABD'de tüketici güveni nisanda beklentilerin aksine düştü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de tüketici güveni nisanda beklentilerin aksine düştü

26.04.2022 17:45
ABD'de tüketici güveni nisanda beklentilerin aksine düştü

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, nisanda aylık bazda 0,3 puan azalışla 107,3 seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerin aksine düşüş gösterdi.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, nisanda aylık bazda 0,3 puan azalışla 107,3 seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerin aksine düşüş gösterdi.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin nisan ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, nisanda geçen aya kıyasla 0,3 puan azalarak 107,3'e indi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren tüketici güveninin 108 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güveni, martta 107,6 değerini almıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, nisanda 1,2 puan azalışla 152,6 seviyesine geriledi.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 0,5 artarak 77,2 değerine çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketici güveninin mart ayındaki mütevazı artışın ardından nisanda hafif düşüş gösterdiğini belirtti.

Mevcut durum endeksinin nisanda yaşanan düşüşe rağmen yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret eden Franco, bunun ekonominin ikinci çeyreğin başlarında genişlemeye devam ettiğini gösterdiğini aktardı.

Franco, beklentilerin ise hala zayıf olduğunu ama Ukrayna'daki savaşın devam ettiği ve benzin fiyatlarının yüksek olduğu bir dönemde daha fazla bozulmadığını kaydetti.

Enflasyonla ilgili endişelerin de yüksek kalmaya devam ettiğini belirten Franco, "İleriye baktığımızda, enflasyon ve Ukrayna'daki savaş güven üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturmaya devam edecek ve bu yıl tüketici harcamalarını daha da azaltabilir." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Mariupol'de 3. toplu mezar bulundu Mariupol'de 3. toplu mezar bulundu Son dakika... ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini düşünüyor Son dakika... ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini düşünüyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Tüketici Güven Endeksi, Ukrayna, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de tüketici güveni nisanda beklentilerin aksine düştü - Son Dakika


Son Dakika
17:48 İBB Başkanı İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! Verdiği yanıt net oldu
17:40 Çocuğunun gözü önünde eski eşini öldürdü! Sanık hakkında müebbet hapis istendi
17:27 Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu kasayı doldurdu!
17:24 26 Nisan Salı günü altının kilogramı 909 bin 776 liraya yükseldi!
17:08 Bakan Koca açıkladı: Okullarda maske mecburiyeti kalktı
17:00 Aydın'da 'Kuşum kaçtı' diyerek fabrikayı benzin döküp yaktı!
16:50 Yarı final maçları bu akşam başlıyor! Şifresiz olarak yayınlanacak
16:44 MHP'nin efsane liderlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak: Osman Kavala kardeşimdir
16:35 Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor!
16:33 Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 17:57:45. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de tüketici güveni nisanda beklentilerin aksine düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement