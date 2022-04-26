ABD'de tüketici güveni nisanda beklentilerin aksine düştü - Son Dakika

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, nisanda aylık bazda 0,3 puan azalışla 107,3 seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerin aksine düşüş gösterdi.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin nisan ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, nisanda geçen aya kıyasla 0,3 puan azalarak 107,3'e indi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren tüketici güveninin 108 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güveni, martta 107,6 değerini almıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, nisanda 1,2 puan azalışla 152,6 seviyesine geriledi.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 0,5 artarak 77,2 değerine çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketici güveninin mart ayındaki mütevazı artışın ardından nisanda hafif düşüş gösterdiğini belirtti.

Mevcut durum endeksinin nisanda yaşanan düşüşe rağmen yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret eden Franco, bunun ekonominin ikinci çeyreğin başlarında genişlemeye devam ettiğini gösterdiğini aktardı.

Franco, beklentilerin ise hala zayıf olduğunu ama Ukrayna'daki savaşın devam ettiği ve benzin fiyatlarının yüksek olduğu bir dönemde daha fazla bozulmadığını kaydetti.

Enflasyonla ilgili endişelerin de yüksek kalmaya devam ettiğini belirten Franco, "İleriye baktığımızda, enflasyon ve Ukrayna'daki savaş güven üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturmaya devam edecek ve bu yıl tüketici harcamalarını daha da azaltabilir." değerlendirmesinde bulundu.