ABD\'de Tüketici Kredileri Beklentilerin Üzerinde Arttı

NEW ABD'de tüketici kredileri, geçen yıl kasım ayında 23,7 milyar dolarla beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), Kasım 2023'e ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, geçen yıl kasım ayında bir önceki aya kıyasla 23,7 milyar dolar artarak yaklaşık 5 trilyon 10 milyar dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi, 9 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredileri ekimde 5,8 milyar dolar artmıştı.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 19,1 milyar dolar, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise 4,6 milyar dolarlık artış kaydetti.

Tüketici kredileri, Kasım 2023'te yıllık bazda yüzde 5,7 arttı. Devir yapan krediler, kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7, devir yapmayan krediler ise yüzde 1,5 yükseldi.