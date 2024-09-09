ABD'de Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi %3 - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi %3

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ağustosta da değişim göstermeyerek yüzde 3 oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin yayımladığı Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi yüzde 3'te kaldı. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise yüzde 2,5'e yükseldi.

09.09.2024 18:46
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NEW ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ağustosta da değişim göstermeyerek yüzde 3 oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, ağustos ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, ağustosta da değişim göstermeyerek yüzde 3'te kaldı.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise aynı dönemde 0,2 puan artışla yüzde 2,5'e yükseldi.

Ülkede 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi de değişim göstermedi ve yüzde 2,8 oldu.

Hane halkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti ağustosta 0,1 puan artışla yüzde 5'e çıktı. Hane halkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti de 0,1 puan yükselerek yüzde 3,1 oldu.

Bu dönemde maliyetlerde artış beklentisi benzin için yüzde 3,6, kira için yüzde 7,3 ve sağlık bakımı için yüzde 8'e yükselirken, gıda için yüzde 4,4 ve üniversite eğitimi için yüzde 5,9'a düştü.

- ABD'de ağustos ayı enflasyonu çarşamba günü açıklanacak

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,9 artmıştı.

Ülkede çarşamba günü açıklanacak ağustos ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 olması yönünde.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi %3 - Son Dakika

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