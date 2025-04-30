ABD'de Tüketim Harcamaları Beklentiyi Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Tüketim Harcamaları Beklentiyi Aştı

Mart ayında kişisel tüketim harcamaları %0,7, kişisel gelirler %0,5 artış gösterdi.

30.04.2025 17:57
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ABD'de kişisel tüketim harcamaları, martta yüzde 0,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, kişisel gelirler martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı.

Amerikalıların kişisel gelirlerinin bu dönemde yüzde 0,4 artması bekleniyordu. Ülkede kişisel gelirler, şubatta yüzde 0,7 artış göstermişti.

Kişisel tüketim harcamaları da martta aylık bazda yüzde 0,7 arttı.

Piyasa beklentileri bu dönemde kişisel tüketim harcamalarının yüzde 0,6 artacağı yönündeydi. Kişisel tüketim harcamaları şubatta yüzde 0,5 artmıştı.

Fed'in enflasyon göstergesi yavaşladı

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, martta aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda yüzde 2,3 arttı.

Aylık bazda beklentilere paralel seyreden endeksin, yıllık bazda yüzde 2,2 artacağı öngörülüyordu.

Endeks, şubat ayında aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,7 artmıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de geçen ay aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda yüzde 2,6 arttı.

Yıllık bazda beklentilere paralel olan endeksteki artış, aylık bazda yüzde 0,1 olan tahminlerin altında gerçekleşti.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 artmıştı.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Tüketim Harcamaları Beklentiyi Aştı - Son Dakika

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