ABD'de Tüketim Harcamaları Düşüşte

NEW ABD'de kişisel tüketim harcamaları, mayısta artış beklentisinin aksine yüzde 0,1 azalış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre kişisel gelirler, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 düşerken Eylül 2021'den bu yana ilk azalışını kaydetti.

Amerikalıların kişisel gelirlerinin bu dönemde yüzde 0,3 artması bekleniyordu. Ülkede kişisel gelirler, nisanda yüzde 0,7 artmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları da mayısta aylık bazda yüzde 0,1 geriledi. Bu dönemde yüzde 0,1 artması beklenen kişisel tüketim harcamaları, nisanda yüzde 0,2 yükselmişti.

Fed'in enflasyon göstergesinde hızlanma

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda da yüzde 2,3 yükseldi.

Bu dönemde aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel seyreden endeks, nisanda bir önceki aya göre 0,1, önceki yıla kıyasla da yüzde 2,2 artmıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de mayısta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,7 arttı.

Bu dönemde çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin nisan ayındaki gibi aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,6 artması öngörülüyordu.