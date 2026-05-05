ABD'de Tüketim Harcamaları Mart'ta Artış Gösterdi

05.05.2026 23:36
ABD'de kişisel tüketim harcamaları martta %0,9, gelirler ise %0,6 arttı. Enflasyon göstergeleri yükseldi.

ABD'de kişisel tüketim harcamaları martta yüzde 0,9 ile beklentilere paralel arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artış kaydetti.

Piyasa beklentisi kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,3 artacağı yönündeydi. Kişisel gelirler şubatta değişim göstermemişti.

Kişisel tüketim harcamaları da martta aylık bazda yüzde 0,9 arttı. Söz konusu dönemde piyasa beklentisi doğrultusunda artış kaydeden kişisel tüketim harcamaları, şubatta yüzde 0,6 artmıştı.

Fed'in enflasyon göstergesi beklentilere paralel arttı

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda da yüzde 3,5 arttı.

Beklentiler dahilinde yükselen endeks, şubatta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,8 yükselmişti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de martta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,2 arttı.

Piyasa beklentisine paralel artan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3 yükselmişti.

Kaynak: AA

Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
