ABD'de ÜFE ağustosta aylık yüzde 0,4 arttı, yıllık artış yüzde 5,4 ile beklentiyi aştı
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentiler dahilinde arttı. Endeks yıllık bazda ise yüzde 5,4 ile tahminlerin üzerinde bir artış gösterdi.
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 5,4 ile tahminlerin üzerinde arttı
Kaynak: AA
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