ABD'de ulusal konut fiyat endeksi geçen yıl yüzde 18,8 arttı - Son Dakika

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yıl yüzde 18,8 artarak 34 yılın en yüksek artışını kaydetti.

S&P CoreLogic Case-Shiller, Aralık 2021 dönemine ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, geçen yılın son ayında yüzde 18,8'lik artış gösterdi.

Konut fiyatlarındaki artışın sürdüğüne işaret eden endeks, geçen yıl kasımda da yıllık yüzde 18,8 artmıştı.

Ulusal Konut Fiyat Endeksi, 2021 genelinde de düşük konut kredisi faiz oranları ve sınırlı konut stokunun etkisiyle yüzde 18,8 artarak 1987'den bu yana en yüksek artışı gösterdi.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 18,6 arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen verinin bu dönemde yüzde 18 artması bekleniyordu. Endeks, geçen yıl kasımda yüzde 18,3'lük artış kaydetmişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 32,5 ile Phoenix, yüzde 29,4 ile Tampa ve yüzde 27,3 ile Miami oldu.