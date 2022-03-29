ABD'de ulusal konut fiyat endeksi ocakta yüzde 19,2 arttı - Son Dakika
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ABD'de ulusal konut fiyat endeksi ocakta yüzde 19,2 arttı

29.03.2022 16:17
ABD'de ulusal konut fiyat endeksi ocakta yüzde 19,2 arttı

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 arttı.

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 arttı.

S&P CoreLogic Case-Shiller, ocak ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, ocakta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,2'lik artış gösterdi.

Konut fiyatlarındaki artışın hızlandığını gösteren endeks, Aralık 2021'de yıllık yüzde 18,9 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise ocakta yıllık bazda yüzde 19,1 arttı.

Piyasa beklentilerini geride bırakan ve Eylül 2021'den bu yana en yüksek yıllık artışı gösteren verinin bu dönemde yüzde 18,4 artması bekleniyordu. Endeks, geçen yıl aralıkta yüzde 18,6'lık artış kaydetmişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 32,6'lık artışla Phoenix, yüzde 30,8 ile Tampa ve yüzde 28,1 ile Miami oldu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de ulusal konut fiyat endeksi ocakta yüzde 19,2 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de ulusal konut fiyat endeksi ocakta yüzde 19,2 arttı - Son Dakika
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