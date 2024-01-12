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ABD Üretici Fiyat Endeksi Beklentilerin Altında Gerçekleşti - Son Dakika
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ABD Üretici Fiyat Endeksi Beklentilerin Altında Gerçekleşti

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yılın aralık ayında aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Üretici Fiyat Endeksi Beklentilerin Altında Gerçekleşti
12.01.2024 - 17:03,
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NEW ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yılın aralık ayında aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, aralık ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ÜFE aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azaldı. Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,1 artması yönündeydi. ÜFE, kasımda da aylık bazda yüzde 0,1 gerilemişti.

Üretici fiyatları, aralıkta yıllık bazda ise yüzde 1 artış gösterdi. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen üretici enflasyonunun aralıkta yıllık bazda yüzde 1,3 olacağı öngörülüyordu. ÜFE, kasımda yıllık bazda yüzde 0,8 artmıştı.

Çekirdek ÜFE aylık bazda değişmedi

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE aralıkta aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 1,8 ile Aralık 2020'den sonraki en düşük artışı kaydetti.

Beklentilerin altında gerçekleşen çekirdek ÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 1,9 artacağı tahmin ediliyordu.

Çekirdek enflasyon kasımda da aylık bazda değişim göstermemiş, yıllık bazda yüzde 2 olmuştu.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Kaynak: AA
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