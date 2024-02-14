ABD\'de Üretici Fiyat Endeksi\'nde Aralık Ayında Düşüş Yüzde 0,2\'ye Çıkarıldı

Ekonomi

NEW ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nde (ÜFE) aralık ayındaki düşüş yüzde 0,1'den yüzde 0,2'ye çıkarıldı.

ABD Çalışma Bakanlığı, üretici enflasyonunun mevsimsel olarak ayarlanmasına ilişkin yıllık güncellemesini yayımladı.

Buna göre, ülkede Aralık 2023 için daha önce yüzde 0,1 azalış olarak açıklanan ÜFE'deki değişim, yüzde 0,2 azalış olarak revize edildi.

Geçen yıl ekim ve kasım aylarına dair ÜFE verilerindeki düşüş ise sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 0,1 olarak korundu.

Analistler, dün beklentilerin üzerinde gelen tüketici enflasyonu verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine başlama olasılığını 2024'ün ikinci yarısına kaydırdığını ancak aralık ayı üretici ve tüketici fiyatlarındaki aşağı yönlü revizyonun, oranların düşmesine yönelik olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti.

ABD'de geçen hafta da Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aralık ayındaki artış, yüzde 0,3'ten yüzde 0,2'ye çekilmişti.

Ülkede dün açıklanan verilere göre ise TÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmişti.

Ocak ayına dair ABD'nin ÜFE verileri ise cuma günü açıklanacak.

ABD'de her yıl mevsimsel ayarlama faktörleri, takvim yılındaki fiyat hareketlerini yansıtacak şekilde yeniden hesaplanıyor. Rutin olarak gerçekleştirilen yıllık hesaplama, son 5 yılın mevsim etkilerinden arındırılmış endekslerinde revizyona neden olabiliyor.