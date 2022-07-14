ABD'deki rekor enflasyon altına olan talebi düşürdü - Son Dakika
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ABD'deki rekor enflasyon altına olan talebi düşürdü

14.07.2022 10:37
ABD'deki rekor enflasyon altına olan talebi düşürdü

ABD'de enflasyonunun beklentilerin üzerinde artarak 41 yılın en yüksek seviyesine çıkması, altına olan talebi düşürdü.

ABD'de enflasyonunun beklentilerin üzerinde artarak 41 yılın en yüksek seviyesine çıkması, altına olan talebi düşürdü. Altının ons fiyatı 1722 dolar seviyesine gerileyerek son 9 ayın en düşük seviyesini gördü. İç piyasada ise gram altın 965 lira seviyesine geriledi.

ABD enflasyonu Haziran'da yıllık yüzde 9,1 olarak rekor tazeleyerek 41 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Beklentilerin üstünde gerçekleşen enflasyon verisi, FED'in faiz artışlarına devam edeceğine işaret etti. Buna bağlı olarak enflasyon endişesi altın talebini düşürdü. Altının ons fiyatı 9 ayın en düşük seviyesini görerek 1722 dolar seviyesine geriledi. Gram altın 965 lira seviyesine düşerken, çeyrek altın bin 587 liraya, 3 bin 179 liraya, tam altın 6 bin 331 liraya geriledi.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ

FED'in faiz artışına gitmesi ve yatırımcılar tarafından doların güvenli liman olarak görülmesi, küresel piyasalarda güçlenmesine destek oluyor. ABD dolarının euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi 108,55 seviyesine kadar yükselerek 20 yılın zirvesine tırmandı.

EURO VE DOLAR EŞİTLENDİ

Euro/dolar paritesi haftanın ikinci günündeki işlemlerde 1,0000 seviyesine kadar gerileyerek, geçtiğimiz 20 yılın en düşük seviyesini gördü. Buna göre 1 dolar ile 1 euro eşitlenmiş oldu. Bu durum daha önce Aralık 2002 tarihinde gerçekleşmişti. Euro/dolar paritesi haftanın son işlem gününde 1,0006 seviyesinde seyrediyor.

AVRUPA MERKEZ BANKASI'NIN 11 YIL SONRA İLK FAİZ ARTIRIMINI GERÇEKLEŞTİRMESİ BEKLENİYOR

Euro'da görülen bu değer kaybında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımlarında daha sakin davranabileceği beklentisi de etkili olduğu belirtilirken, ECB'nin Temmuz ayı toplantısında 11 yıl sonra ilk faiz artırımını gerçekleştirmesi bekleniyor. ECB Temmuz ayı politika faiz kararını 21 Temmuz'da Türkiye saati ile 15: 15'te açıklayacak.

(Muhammed Fırat Aksoy/İHA)

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'deki rekor enflasyon altına olan talebi düşürdü - Son Dakika

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