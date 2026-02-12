ABD'den Batı Yarımküre Ülkelerine Askeri Birlik Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

ABD'den Batı Yarımküre Ülkelerine Askeri Birlik Çağrısı

12.02.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savunma Bakanı Hegseth, kötü niyetli aktörlere karşı caydırıcılık için Batı Yarımküre'de birlik çağrısı yaptı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Batı Yarımküre ülkelerine, bölgede faaliyet gösteren kötü niyetli aktörlere karşı caydırıcılık temelinde askeri açıdan birlik olma çağrısı yaptı.

ABD Savunma Bakanlığına göre Hegseth, 34 ülkeden üst düzey askeri yetkililerin katıldığı Batı Yarımküre Savunma Kuvvetleri Komutanları Konferansı'nda konuştu.

Söz konusu ülkelere, bölgede faaliyet gösteren kötü niyetli aktörlere karşı caydırıcılık temelinde birlik olma çağrısında bulunan Hegseth, "Biz de tıpkı sizin gibi bu yarımkürede kalıcı barış istiyoruz ve bunu başaracağız. Öyleyse tatbikatlar, eğitimler, operasyonlar ve istihbarat da dahil olmak üzere, ordularımızla birlikte çalışalım." ifadelerini kullandı.

Hegseth, ABD'nin uzun yıllar boyunca iç güvenliği ve Batı Yarımküre'yi ihmal ettiğini savunarak yıllar sonra ilk defa anavatanı ve yarımküredeki önemli bölgeleri korumaya öncelik verildiğini söyledi.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'den Batı Yarımküre Ülkelerine Askeri Birlik Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi

11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Mario Balotelli’ye ırkçı saldırı “Artık yeter“ diyerek isyan etti
Mario Balotelli'ye ırkçı saldırı! "Artık yeter" diyerek isyan etti
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:03:21. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'den Batı Yarımküre Ülkelerine Askeri Birlik Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.