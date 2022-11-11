Euro, 2022'nin rekorunu kırdı, altın rekor tazeledi

ABD'de ekim ayında tüketici enflasyonunun beklentilerin altında kalmasıyla ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artış hızını düşürme ihtimali artarken, bu gelişme euro ve altında yeni rekorları getirdi.

EURO 2022'NİN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Euro/dolar paritesi yükselişe geçerken, bu sene 0,95'e kadar gerileyen euro/dolar paritesi bugün 1,0297'ye kadar çıktı. Euro/TL'de de bugün 19,14 ile 2022 yılının yeni zirvesi görüldü.

BİR REKOR DA ALTINDAN

Euronun yanında bir rekor da altından geldi. Bugün 1.054 lira seviyesini gören altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

GÜNCEL FİYATLAR

Saat 17.20 itibarıyla euro 19,11'den, dolar 18,52'den, altının gram fiyatı ise 1.049 liradan işlem görüyor.