ABD'de ekim ayında tüketici enflasyonunun beklentilerin altında kalmasıyla ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artış hızını düşürme ihtimali artarken, bu gelişme euro ve altında yeni rekorları getirdi.
Euro/dolar paritesi yükselişe geçerken, bu sene 0,95'e kadar gerileyen euro/dolar paritesi bugün 1,0297'ye kadar çıktı. Euro/TL'de de bugün 19,14 ile 2022 yılının yeni zirvesi görüldü.
Euronun yanında bir rekor da altından geldi. Bugün 1.054 lira seviyesini gören altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Saat 17.20 itibarıyla euro 19,11'den, dolar 18,52'den, altının gram fiyatı ise 1.049 liradan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › Euro, 2022'nin rekorunu kırdı, altın rekor tazeledi - Son Dakika