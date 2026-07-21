ABD'den Kanada'ya Yüzde 50 Gümrük Vergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den Kanada'ya Yüzde 50 Gümrük Vergisi

21.07.2026 01:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Kanada'nın ayrımcı uygulamalarına karşı bazı ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi getirdi.

ABD yönetimi, Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı" uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek, bu ülkeden ithal edilen bazı mallara yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada'nın ABD ticaretine yönelik "ayrımcı" uygulamalarına karşılık olarak 1930 tarihli Tarife Yasası'nın 338. Bölümü uyarınca Kanada menşeli belirli ürünlere yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören üç ayrı başkanlık bildirisini imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu adımla Kanada'nın ABD ticaretine yönelik "ayrımcı muamelesinden" kaynaklanan yük ve dezavantajın dengelenmesinin, otomobiller, alkollü içecekler ve süt ürünleri gibi kritik Amerikan ihracat kalemleri için eşit rekabet koşullarının sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Her bir bildirinin Kanada'dan ithal edilen farklı ürün gruplarına yüzde 50 oranında ek vergi getirdiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda şaraptan hokey sopalarına ve çimentoya kadar çeşitli ürünlerin bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu tarifenin bir ürünün ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın tüm ilgili mallara uygulanacağı bildirildi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, enerji ürünleri, potas, 232. Bölüm kapsamında tarifeye tabi ürünler ile balık veya kritik mineraller gibi bazı ürünlerin uygulama dışında tutulacağı belirtildi.

Yeni tarife 19 Ağustos'ta yürürlüğe girecek

Açıklamada ayrıca, söz konusu tarifenin başkanlık bildirilerinin imzalanmasından 30 gün sonra yani 19 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Tarifenin gerekçelerine de değinilen açıklamada, Kanada'nın ABD'den ithal edilen otomobillere belirli tarifeler ve kotalar uygularken, diğer ülkelerden yapılan ithalatlara aynı uygulamaları getirmediği ifade edildi.

Açıklamada, Nisan 2025-Mart 2026 döneminde Kanada'nın ABD'den yaptığı motorlu araç ithalatının 2024-2025 döneminin aynı zaman aralığına kıyasla yaklaşık yüzde 22 azaldığı kaydedildi.

Kanada'da eyalet ve bölgelerin çoğunun ABD menşeli alkollü içeceklerin satın alınmasını, dağıtımını veya perakende satışını durdurduğuna işaret edilen açıklamada, Mart 2025-Şubat 2026 döneminde Kanada'nın ABD'den yaptığı alkollü içecek ithalatının yıllık bazda yaklaşık yüzde 81 azaldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Kanada'nın "karmaşık ve korumacı" olarak tanımlanan süt ürünleri sistemi de yeni tarifenin gerekçeleri arasında gösterildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Ekonomi, Kanada, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'den Kanada'ya Yüzde 50 Gümrük Vergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’nin Gornik Zabrze’yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
Oğuzhan Uğur aylık gelirini açıkladı Oğuzhan Uğur aylık gelirini açıkladı
İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia: Altın miktarına şaşıracaksınız İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia: Altın miktarına şaşıracaksınız
Yargıtay’dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar Gizli ayıp sayıldı Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar! Gizli ayıp sayıldı
Polymarket Türkiye’de erişime engellendi Polymarket Türkiye'de erişime engellendi
Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos’a pahalıya patladı Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos'a pahalıya patladı

01:56
Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı
Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı
23:34
Haluk Levent’ten veda açıklaması Bu kez itiraf geldi
Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi
22:38
Messi, Dünya Kupası finalinin ardından sessizliğini bozdu
Messi, Dünya Kupası finalinin ardından sessizliğini bozdu
22:32
Alaçatı’daki fahiş fiyatlar isyan ettirdi: Gelmeyin, durum korkunç
Alaçatı'daki fahiş fiyatlar isyan ettirdi: Gelmeyin, durum korkunç
21:49
81 ilde terör soruşturma büroları kuruluyor
81 ilde terör soruşturma büroları kuruluyor
21:24
İran’dan Irak ve Ürdün’e füze saldırısı
İran'dan Irak ve Ürdün'e füze saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 03:34:01. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'den Kanada'ya Yüzde 50 Gümrük Vergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.