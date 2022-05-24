ABD'den Rusya'nın tahvil ödemelerine engel

ABD yönetimi, Rusya'nın ABD'li yatırımcılara tahvil ödemelerini yapmasına izin veren ve yarın sona erecek istisnanın uzatılmayacağını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, tahvil ödemelerine yönelik istisnanın yarın TSİ 19.01'de sona ereceği anımsatıldı.

Açıklamada, Rusya'nın ABD'li tahvil sahiplerine ödeme yapmasına izin veren istisnanın süresinde uzatmaya gidilmeyeceği kaydedildi.

Söz konusu istisnanın sona ermesiyle Rusya'nın yatırımcılara ödeme yapmasının engellenmesi amaçlanıyor. Böylece, Rusya'nın temerrüde düşmenin eşiğine gelmesi bekleniyor.

ABD tarafından şubat ayında uygulamaya konan yaptırım ile ABD'li finans kuruluşlarının Rus tahvillerinde alım satım işlemi gerçekleştirmeleri engellenmişti. Rusya'nın kupon ödemeleri için istisna getirilerek, ülkenin ödeme yapmaya devam etmesine imkan tanınmıştı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, geçen hafta, Rusya'ya yönelik yaptırımlarda tahvil ödemelerine yönelik istisnanın uzatılmayacağının sinyalini vermişti.

Yellen, 18 Mayıs'ta G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın ABD'li tahvil sahiplerine ödeme yapmasına izin veren lisansın 25 Mayıs'ta dolan süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda nihai bir karar olmadığını ancak lisansın devam etmesinin pek olası olmadığını belirtmişti.

Rusya'nın 40 milyar dolar tutarında uluslararası tahvil ödemesinin bulunduğu kaydediliyor.