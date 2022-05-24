ABD'den Rusya'nın tahvil ödemelerine engel - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'den Rusya'nın tahvil ödemelerine engel

24.05.2022 23:31
ABD'den Rusya'nın tahvil ödemelerine engel

ABD yönetimi, Rusya'nın ABD'li yatırımcılara tahvil ödemelerini yapmasına izin veren ve yarın sona erecek istisnanın uzatılmayacağını bildirdi.

ABD yönetimi, Rusya'nın ABD'li yatırımcılara tahvil ödemelerini yapmasına izin veren ve yarın sona erecek istisnanın uzatılmayacağını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, tahvil ödemelerine yönelik istisnanın yarın TSİ 19.01'de sona ereceği anımsatıldı.

Açıklamada, Rusya'nın ABD'li tahvil sahiplerine ödeme yapmasına izin veren istisnanın süresinde uzatmaya gidilmeyeceği kaydedildi.

Söz konusu istisnanın sona ermesiyle Rusya'nın yatırımcılara ödeme yapmasının engellenmesi amaçlanıyor. Böylece, Rusya'nın temerrüde düşmenin eşiğine gelmesi bekleniyor.

ABD tarafından şubat ayında uygulamaya konan yaptırım ile ABD'li finans kuruluşlarının Rus tahvillerinde alım satım işlemi gerçekleştirmeleri engellenmişti. Rusya'nın kupon ödemeleri için istisna getirilerek, ülkenin ödeme yapmaya devam etmesine imkan tanınmıştı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, geçen hafta, Rusya'ya yönelik yaptırımlarda tahvil ödemelerine yönelik istisnanın uzatılmayacağının sinyalini vermişti.

Yellen, 18 Mayıs'ta G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın ABD'li tahvil sahiplerine ödeme yapmasına izin veren lisansın 25 Mayıs'ta dolan süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda nihai bir karar olmadığını ancak lisansın devam etmesinin pek olası olmadığını belirtmişti.

Rusya'nın 40 milyar dolar tutarında uluslararası tahvil ödemesinin bulunduğu kaydediliyor.

YORUMLAR
500
ABD'de imalat sanayi PMI 3 ayın en düşük seviyesine geriledi ABD'de imalat sanayi PMI 3 ayın en düşük seviyesine geriledi ABD'lilerin yüzde 51'i, Ukrayna krizi yerine ekonomiye öncelik verilmesini istiyor ABD'lilerin yüzde 51'i, Ukrayna krizi yerine ekonomiye öncelik verilmesini istiyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mayıs, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'den Rusya'nın tahvil ödemelerine engel - Son Dakika


Son Dakika
23:20 Krom madeninde göçük! 1 işçi mahsur kaldı
23:18 İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski belediye başkanını hedef alan açıklamalar yaptı: Adeta hanım koleksiyonu yapıyor
22:49 AK Partili Hamza Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya tepki geldi: Kendisine verilen görevi yerine getirdi
22:36 Saat 22.00'ı işaret etmişti! Kılıçdaroğlu: Ensar ve TÜRGEV, ABD'ye 1 milyar lira transfer etti
22:05 Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak
21:56 4 yıl önce cinayete kurban gitmişti! Eşyaları ve kemik parçaları Kato Dağı eteklerinde ortaya çıktı
21:55 Futbolcu Kurt Zouma, kedisine şiddet uyguladığını çıktığı mahkemede kabul etti!
21:54 Macaristan Başbakanı Orban seçimi kazanır kazanmaz OHAL ilan etti!
20:50 Türkiye'de 24 Mayıs koronavirüs tablosu paylaşıldı! Bin 304 yeni vaka tespit edildi, 6 kişi hayatını kaybetti
20:13 Bakan Soylu açıkladı: Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki teröristi etkisiz hale getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 23:39:41. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'den Rusya'nın tahvil ödemelerine engel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement