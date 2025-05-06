ABD'den Ticaret Anlaşmaları Müjdesi

NEW ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bu hafta en büyük ticaret ortaklarından bazılarıyla ticaret anlaşmaları açıklayabileceklerini bildirdi.

Bessent, ABD Temsilciler Meclisi'nin Mali Hizmetler ve Genel Kamu Ödenekleri Alt Komitesi'nde düzenlenen oturuma katıldı.

Tarife anlaşmalarının ABD'nin ticari ortaklarına bağlı olacağını söyleyen Bessent, ABD'nin 18 önemli ticari partnerinden 17'si ile müzakere yürüttüklerini kaydetti.

Bessent, Çin ile henüz müzakere halinde olmadıklarını belirterek, "Bizden alınan gümrük vergilerinde önemli bir azalma görebileceğimizi umuyorum." diye konuştu.

Müzakerelerin iyi ilerlediğini ve ABD'nin ticari ortaklarının iyi teklifler sunduğunu aktaran Bessent, "Belki de bu hafta en büyük ticaret ortaklarımızdan bazılarıyla ticaret anlaşmaları açıklayacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Bessent, tarife maliyetlerini kimin ödediğine yönelik soruya cevaben de bunun karmaşık faktörlere bağlı olduğunu dile getirdi.

"Veriler resesyonda olduğumuzu göstermiyor"

ABD'nin resesyonda olup olmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Bessent, "Ben verilere inanırım ve verilerde resesyonda olduğumuzu gösteren hiçbir şey yok. İstihdam raporu yukarı yönlü bir sürpriz yaptı. Bu ekonomik rakamlar önemli ölçüde revizyona tabidir. İlk çeyrek GSYH'nin yukarı yönlü revize edileceğine inanıyorum." dedi.

Bessent, ABD'nin borç limitine ulaşıp mali yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği ve temerrüde düşeceği olası tarih olarak adlandırılan "X günü" konusundaki soruyu da yanıtladı.

X gününe yaklaşıldığını düşündüklerinde bunu Kongre ile paylaşacaklarını anlatan Bessent, "Elbette ABD hükümeti asla temerrüde düşmeyecek. Hazine borç limitini aşmak için hilelere başvurmayacak. Borç limitinin yükseltildiğinden emin olacağız." şeklinde konuştu.