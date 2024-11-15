ABD'den TSMC'ye 6,6 Milyar Dolar Destek - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'den TSMC'ye 6,6 Milyar Dolar Destek

ABD, TSMC'nin Arizona fabrikaları için 6,6 milyar dolarlık doğrudan finansmanı onayladı.

15.11.2024 21:47
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NEW ABD yönetimi, Tayvan merkezli yarı iletken şirketi TSMC ile ülkedeki çip üretimi yatırımı için nisanda yaptığı ön anlaşmanın ardından şirkete 6,6 milyar dolar doğrudan finansman sağlamayı kesinleştirdi.

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, TSMC'nin yan kuruluşu olan TSMC Arizona Corporation'a CHIPS Teşvik Programı kapsamındaki 6,6 milyar dolara kadar doğrudan desteğin onaylandığı duyuruldu.

Finansmanın şirketin Arizona eyaletinin Phoenix kentindeki 3 fabrikaya 65 milyar dolardan fazla yatırımını destekleyeceğine işaret edilen açıklamada, Bakanlığın, TSMC Arizona proje kilometre taşlarını tamamladıkça bu kapsamdaki fonları ödeyeceği kaydedildi.

ABD yönetimi, 2030'a kadar dünyadaki en ileri yarı iletkenlerin yüzde 20'sini üretme hedefiyle çeşitli şirketlere finansman sağlayacağını duyurmuş, bunlar arasında Samsung, TSMC ve Intel gibi dev teknoloji şirketleri yer almıştı.

Nisan ayında, TSMC ile ülkede son teknoloji yarı iletken üretim tesislerinin inşasını desteklemek üzere ön anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı.

Bu yatırım sayesinde TSMC'nin, Phoenix'te üçüncü bir çip fabrikası kurarak Arizona'daki toplam yatırımını 65 milyar dolara çıkaracağı ve binlerce dolaylı istihdamın yanı sıra 25 binden fazla doğrudan inşaat ve imalat işi oluşturacağı ifade edilmişti.

Ön anlaşma kapsamında TSMC'ye doğrudan finansmana ek 5 milyar dolarlık kredi sunulacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Ekonomi, Tayvan, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'den TSMC'ye 6,6 Milyar Dolar Destek - Son Dakika

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