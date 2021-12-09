ABD'den yola çıkan LNG gemisi 12 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 23 Kasım'da ABD'den ayrılan LNG gemisi, Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

ABD'nin Sabine Pass Limanı'ndan yola çıkan "Gaslog Glasgow" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 12 Aralık 'ta Türkiye 'de olması bekleniyor.

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