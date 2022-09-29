ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 daraldı - Son Dakika
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ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 daraldı

29.09.2022 16:12
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 daraldı

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 daraldı.

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 daraldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminlerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,6 azaldı.

Söz konusu dönemde GSYH verisi beklentilerle paralel bir seyir izledi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin temmuz ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 daraldığı, ağustos ayında yayımlanan ikinci tahminlerde ise yüzde 0,6 küçüldüğü kaydedilmişti.

Ekonomi teknik olarak resesyonda

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6'lık küçülme kaydetmişti. Ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.

Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada, özel stok yatırımları, konut sabit yatırımları, federal kamu harcamaları ve eyalet ile yerel kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu. Aynı dönemde, ihracat ve kişisel tüketim harcamaları arttı.

İkinci çeyreğe ait nihai verilerde, tüketici harcamaları yukarı yönlü revize edilirken, ihracat verisinde aşağı yönlü revizyona gidildi.

Kişisel tüketim harcamalarındaki artış bu dönemde yüzde 1,5'den yüzde 2'ye revize edildi.

Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 7,1'den yüzde 7,3'e çıkarıldı. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 4,4'den yüzde 4,7'ye revize edildi.

- Geçen yıla ait büyüme verisinde yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, ABD ekonomisinin 2021 yılı büyüme verisi ise yüzde 5,7'den yüzde 5,9'a yükseltildi.

Söz konusu revizyonla, ülke ekonomisi Kovid-19 salgınından daha önce açıklanandan çok daha güçlü bir toparlanma gösterdi.

Ayrıca, daha önce Kovid-19 salgının etkisiyle 2020'de yüzde 3,4 daraldığı açıklanan ABD ekonomisinin söz konusu yılda yüzde 2,8 küçüldüğü belirlendi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 daraldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 daraldı - Son Dakika
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