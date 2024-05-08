ABD Enerji Enformasyon İdaresi, petrol fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, petrol fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, petrol fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol stoklarındaki düşüş ve jeopolitik gerilimlerle birlikte petrol fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti. EIA'ya göre, Brent türü ham petrolün varil fiyatı bu yıl 87,79 dolar, gelecek yıl ise 85,38 dolar olması bekleniyor. Ayrıca, ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 200 bin varil olması tahmin ediliyor.

08.05.2024 12:01  Güncelleme: 12:35
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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

EIA'nın "Mayıs 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, küresel petrol stoklarındaki düşüş ve jeopolitik gerilimlerle nisanda önceki aya göre 5 dolar artarak ortalama 90 dolar seviyesinde işlem gören Brent türü ham petrolün varil fiyatı, üst üste dördüncü aylık artışını kaydetti.

Jeopolitik gerilimlere rağmen ham petrol fiyatlarındaki dalgalanma, yılın büyük bölümünde yedek üretim kapasitesiyle bastırıldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintileri, küresel petrol stoklarında düşüşe neden oldu. Söz konusu stoklar yılın ilk yarısında günlük ortalama 300 bin varil azaldı.

OPEC+ grubunun bazı üyelerinin yılın ikinci yarısında da üretim kesintilerine devam etmesiyle bu dönemde nispeten dengeli bir petrol piyasası öngörülüyor.

Uluslararası referans niteliğindeki Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 87,79 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam önceki raporda 88,55 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 83,05 dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu rakam, geçen ay 83,78 dolar olarak öngörülmüştü.

Gelecek yıl ise daha güçlü üretimin küresel petrol stoklarında günlük 400 bin varil artışa neden olması ve fiyatların bu yıla göre gerilemesi bekleniyor.

EIA, gelecek yıl için Brent türü ham petrolün varil fiyatını 85,38 dolar, WTI ham petrolü ise 80,88 dolar olarak aşağı yönlü revize etti.

Piyasalarda, küresel petrol fiyatlarının hızla yükselmesine ve keskin fiyat dalgalanmalarına neden olan Orta Doğu'daki gelişmelerden kaynaklı büyük bir belirsizlik de devam ediyor.

ABD'nin ham petrol üretimi

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 200 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu rakam yaklaşık 12 milyon 930 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. 2025'te ise üretimin 13 milyon 730 bin varile çıkacağı hesaplanıyor.

Geçen ayki raporda bu rakamlar bu yıl için günlük 13 milyon 210 bin varil, gelecek yıl için ise 13 milyon 720 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Küresel petrol arzının ise bu yıl günlük 102 milyon 760 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 650 bin varil olacağı öngörülüyor.

Öte yandan, küresel petrol tüketiminin bu yıl günlük 102 milyon 840 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 260 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Enerji Enformasyon İdaresi, petrol fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti - Son Dakika

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