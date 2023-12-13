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ABD Enerji Enformasyon İdaresi, petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti - Son Dakika
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ABD Enerji Enformasyon İdaresi, petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti. EIA'nın raporuna göre, Brent türü ham petrolün varil fiyatı kasımda bir önceki aya göre 8 dolar düşüşle ortalama 83 dolara geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş devam etse de 2024'ün ilk çeyreğinde küresel petrol stoklarında öngörülen düşüş nedeniyle gelecek aylarda petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeler bekleniyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti
13.12.2023 - 09:15,
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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

EIA'nın "Aralık 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre,Brent türü ham petrolün varil fiyatı kasımda bir önceki aya göre 8 dolar düşüşle ortalama 83 dolara geriledi. Bu düşüşte, büyük ölçüde küresel petrol talebindeki büyümeye ilişkin devam eden endişeler etkili oldu.

Rapora göre, Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 82,40 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam bir önceki raporda 83,99 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 77,63 dolar olacağı öngörülüyor. Söz konusu rakam, geçen ay 79,41 dolar olarak öngörülmüştü.

Öte yandan, rapora göre, petrol fiyatlarındaki düşüş her ne kadar aralık ayında da devam etse de 2024'ün ilk çeyreğinde küresel petrol stoklarında öngörülen düşüş nedeniyle gelecek aylarda petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeler bekleniyor.

Stoklardaki düşüşte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintilerinin etkili olacağına işaret eden rapora göre, Brent petrolün varil fiyatının gelecek yıl ortalama 83 dolar seviyesine yükseleceği tahmin ediliyor.

OPEC+ grubunun üretim kesintilerinin, talepteki yavaşlamayı telafi edeceği, stoklardaki artışları önleyeceği ve gelecek yıl Brent petrolün varil fiyatının 80 doların üzerinde kalacağı öngörülüyor.

IEA, petrol fiyatlarının gelecek yıl her ne kadar bugünkü seviyesinin üzerinde olacağını öngörse de bir önceki tahminine kıyasla yaklaşık 11 dolar aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının gelecek yıl 82,57 dolar olması bekleniyor. Bu rakam bir önceki raporda 93,24 dolar olarak tahmin edilmişti.

WTI ham petrolün ortalama varil fiyatının da 78,07 dolar olacağı öngörülüyor. Söz konusu rakam, geçen ay 89,24 dolar olarak öngörülmüştü.

ABD'nin ham petrol üretiminde artış

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 930 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu rakam yaklaşık 11 milyon 910 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. 2024'te ise üretimin 13 milyon 110 bin varile çıkacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol arzının bu yıl günlük 101 milyon 620 bin varil, gelecek yıl 102 milyon 190 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, küresel petrol tüketiminin bu yıl günlük 101 milyon varil, gelecek yıl 102 milyon 340 bin varil olacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi ABD Enerji Enformasyon İdaresi, petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti - Son Dakika


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