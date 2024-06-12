ABD Enerji Enformasyon İdaresi, petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ grubunun üretim kesintilerinin yılın ikinci yarısında Brent petrolün ortalama varil fiyatını 85 dolar seviyesinde tutacağını tahmin ediyor. Ayrıca, küresel petrol stoklarından daha fazla petrolün piyasaya sunulması bekleniyor. Gelecek yıl için petrol fiyatı tahminleri ise sabit kaldı.

12.06.2024 12:25
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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

EIA'nın "Haziran 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintilerinin yılın ikinci yarısında Brent petrolün ortalama varil fiyatını 85 dolar seviyesinde tutacağı hesaplanıyor.

Ayrıca bu dönemde, söz konusu kesintiler nedeniyle küresel petrol stoklarından daha fazla petrolün piyasaya sunulması bekleniyor.

Yılın ilk yarısında günlük yaklaşık 300 bin varil düşen küresel petrol stoklarının, yılın üçüncü çeyreğinden gelecek yılın ilk çeyreğine kadar günlük 600 bin varil azalacağı öngörülüyor.

Bu yılın son çeyreğinde OPEC+ grubunun üretimini artırmaya başlamasının yanı sıra OPEC+ dışı ülkelerde devam eden arz artışıyla küresel arzdaki büyümenin talepteki artışı geçeceği ve gelecek yıl küresel stoklara katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

Gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminleri sabit kaldı

Geçen ay uluslararası referans niteliğindeki Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının önceki aya göre 8 dolar düşerek 82 dolara gerilediğine dikkati çeken rapora göre, bu düşüş petrol fiyatlarında aşağı yönlü revizyona neden oldu.

Buna göre, Brent petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 84,15 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam, önceki raporda 87,79 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 79,70 dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu rakam, geçen ay 83,05 dolar olarak öngörülmüştü.

EIA, gelecek yıl için Brent türü ham petrolün varil fiyatını 85,38 dolar, WTI ham petrolü ise 80,88 dolar olarak sabit bıraktı.

ABD'nin ham petrol üretimi

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 240 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu rakam yaklaşık 12 milyon 930 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. 2025'te ise üretimin 13 milyon 710 bin varile çıkacağı hesaplanıyor.

Geçen ayki raporda bu rakamlar bu yıl için günlük 13 milyon 200 bin varil, gelecek yıl için ise 13 milyon 730 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Küresel petrol arzının ise bu yıl günlük 102 milyon 570 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 730 bin varil olacağı öngörülüyor.

Öte yandan, küresel petrol tüketiminin bu yıl günlük 102 milyon 980 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 510 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD Enerji Enformasyon İdaresi, petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti - Son Dakika

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