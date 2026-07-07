ABD Enflasyon Beklentileri Yükseldi - Son Dakika
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ABD Enflasyon Beklentileri Yükseldi

07.07.2026 19:07
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ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi haziranda %3,7 ile Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyede.

NEW ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi haziranda yüzde 3,7'ye çıkarak Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, haziran ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay 0,2 puan artarak yüzde 3,7'ye çıktı.

Böylelikle ülkede tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentisi de 0,2 puan artışla yüzde 3,3'e çıkarken, Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise değişmeyerek yüzde 3 seviyesinde kaldı.

Gelecekteki enflasyon gerçekleşmelerine ilişkin belirsizliği ifade eden medyan enflasyon belirsizliği ise tüm vadelerde azalış kaydetti.

Söz konusu dönemde iş gücü piyasasına dair beklentiler, iş bulma beklentilerindeki artış ile iş kaybetme ve işsizlik oranına ilişkin beklentilerdeki düşüşle iyileşme gösterdi.

Tüketiciler gelecekteki mali durumuna ilişkin daha iyimser bir tutum sergilerken, gelecekteki kredi erişimine dair beklentilerde hafif bir bozulma görüldü.

Öte yandan, benzin fiyatlarındaki artışa ilişkin beklentiler, 3,5 puan azalarak yüzde 1,5'e inerken, Ağustos 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Maliyetlerdeki artış beklentisi gıda için 0,8 puan azalarak yüzde 5'e ve üniversite eğitimi için 2,3 puan düşerek yüzde 5,7'ye indi.

Buna karşın, sağlık hizmetleri maliyetlerindeki artışa ilişkin beklenti 0,5 puan artarak yüzde 9,4'e, kira maliyetlerindeki artışa ilişkin beklenti 0,9 puan yükselerek yüzde 8,3'e ulaştı.

Hanehalkı gelirindeki artış beklentisi 0,2 puan yükselişle yüzde 3 seviyesine çıkarken, harcamalara ilişkin artış beklentisi değişim göstermeyerek yüzde 5 seviyesinde kaldı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,2 artmıştı.

Haziran ayına ilişkin TÜFE verileri 14 Temmuz'da açıklanacak.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Eylül, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Enflasyon Beklentileri Yükseldi - Son Dakika

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