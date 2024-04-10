ABD Enflasyon Verileri, Fed'in Faiz İndirimlerine Haziranda Başlama İhtimalini Zayıflatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD Enflasyon Verileri, Fed'in Faiz İndirimlerine Haziranda Başlama İhtimalini Zayıflatıyor

New York borsası, ABD'de mart ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlama ihtimalinin zayıflamasıyla güne düşüşle başladı. ABD'de bugün açıklanan enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceğine yönelik görüşü kuvvetlendirmesiyle pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi. Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in mayıs toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine gitme ihtimali haziran için yüzde 24'e indi. Ülkede enflasyonun beklentileri aşması sonrası tahvil faizleri de yükselişe geçerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan artışla yüzde 4,50'ye çıkarak 6 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Analistler, enflasyon verilerinin yanı sıra bugün yayımlanacak Fed'in son toplantısına ait tutanakların da yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

10.04.2024 17:01  Güncelleme: 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsası, ABD'de mart ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlama ihtimalinin zayıflamasıyla güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,57 azalışla 38.662,28 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,81 azalarak 5.167,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,24 kayıpla 16.104,01 puana düştü.

ABD'de bugün açıklanan enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceğine yönelik görüşü kuvvetlendirmesiyle pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise martta şubatta olduğu gibi aylık yüzde 0,4 ve yıllık 3,8 arttı.

Piyasa beklentileri çekirdek TÜFE'nin martta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda 3,7 artması yönündeydi.

Analistler, beklenenden güçlü gelen enflasyon verilerinin Fed'in parasal genişleme döngüsünü haziranda başlatacağına dair umutları azalttığını belirtti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in mayıs toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine gitme ihtimali haziran için yüzde 24'e indi.

Ülkede enflasyonun beklentileri aşması sonrası tahvil faizleri de yükselişe geçerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan artışla yüzde 4,50'ye çıkarak 6 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Analistler, enflasyon verilerinin yanı sıra bugün yayımlanacak Fed'in son toplantısına ait tutanakların da yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, New York, Fed, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Enflasyon Verileri, Fed'in Faiz İndirimlerine Haziranda Başlama İhtimalini Zayıflatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tır sürücüleri telefonla aileleriyle bayramlaştı
    17:02 Tır sürücüleri telefonla aileleriyle bayramlaştı

    Avrupa ülkelerine ihracat yüklerini teslim etmek üzere yola çıkan tır sürücüleri, Ramazan Bayramı'nı aileleriyle telefonla görüntülü arama yaparak kutladı. Gümrüklerde ve yollarda zaman geçiren sürücüler, tır dorselerinde hazırladıkları yiyeceklerle bayramlarını buruk bir şekilde geçiriyor. Tır sürücüleri, mesleğin zorluklarına rağmen bu işi yapmanın gerekliliğine dikkat çekti.

  • Çin Hükümeti, Endüstriyel Ekipmanların Güncellenmesi İçin Özel Hedefler Belirledi
    16:56 Çin Hükümeti, Endüstriyel Ekipmanların Güncellenmesi İçin Özel Hedefler Belirledi

    Çin hükümeti, yatırımları genişletmeyi ve yeni üretici güçler geliştirmeyi hedefleyen çabalar kapsamında endüstriyel ekipmanların güncellenmesi için özel hedef ve önlemler yayımladı. Eylem planına göre, 2023-2027 dönemi için endüstriyel ekipman yatırımı yüzde 25'ten fazla artırılacak. Ayrıca, dijital Ar-Ge ve tasarım araçlarının kullanımı yaygınlaşacak ve imalat sektöründe yeşil güncellemeler ilerletilecek.

  • Lunapark Oyuncak Fiyatları Aileleri Zorluyor
    16:39 Lunapark Oyuncak Fiyatları Aileleri Zorluyor

    Bayramın ilk gününde çocuklarını eğlendirmek için lunaparka gelen Ankaralılar, oyuncak fiyatlarının yüksekliği nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor. Aileler, 60 lira olan bilet fiyatlarıyla çocuklarını ancak bir ya da iki oyuncağa bindirebildiklerini belirtiyor. Lunapark ziyaretçileri, fiyatların daha uygun olması gerektiğini ve bütçelerinin zorlandığını ifade ediyor.

  • İstanbul'da Yurttaşlar Ramazan Bayramı'nda Ekonomik Sıkıntılardan Şikayet Ediyor
    15:56 İstanbul'da Yurttaşlar Ramazan Bayramı'nda Ekonomik Sıkıntılardan Şikayet Ediyor

    İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda yurttaşlar ekonomik sıkıntılarını dile getiriyor. Emekliler, düşük maaşlarla geçinemediklerini ve eskiden yapabildikleri birikimleri artık yapamadıklarını belirtiyor. Birçok kişi, bayram alışverişi yapamadığını ve torunlarını giydiremediğini ifade ediyor. Ayrıca, emeklilerin maaşlarından kısma yöntemiyle ekonomik krizin çözülemeyeceği vurgulanıyor. Azerbaycan'dan gelen bir akademisyen ise Türkiye'de iş olanaklarının çok az olduğunu ve öğrencilerin sorunlarının arttığını dile getiriyor.

  • Çin'den Avrupa'ya Yerli Yapım Ticari Araçlarla Yüklü İlk Tren Yola Çıktı
    15:56 Çin'den Avrupa'ya Yerli Yapım Ticari Araçlarla Yüklü İlk Tren Yola Çıktı

    Çin'in Harbin kentinden Avrupa'ya giden, 290 adet yerli yapım ticari araçla yüklü ilk JSQ yük treni Salı günü yola çıktı. JSQ, ticari otomobillerin taşınmasına tahsis edilmiş özel bir tren modeli.


16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze’ye yardım ulaşıncaya dek sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya dek sürecek
15:40 Nerede olduğu merak ediliyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram fotoğrafını AK Parti’li vekil paylaştı Nerede olduğu merak ediliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram fotoğrafını AK Parti'li vekil paylaştı
14:50 İmamoğlu cephesinden Haluk Bayraktar’ın “Tasmalı köpek“ çıkışına sert yanıt İmamoğlu cephesinden Haluk Bayraktar'ın "Tasmalı köpek" çıkışına sert yanıt
14:11 Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin
13:10 ’’Kızıl inek’’ kehaneti yeniden gündemde Mescid-i Aksa’nın yerine Üçüncü Tapınak’ı inşa etmek istiyorlar ''Kızıl inek'' kehaneti yeniden gündemde! Mescid-i Aksa'nın yerine Üçüncü Tapınak'ı inşa etmek istiyorlar
16:34 Tokat’ta kafa kafaya çarpışan araçlarda 8 kişi yaralandı Tokat'ta kafa kafaya çarpışan araçlarda 8 kişi yaralandı
15:43 Fenerbahçe, kadroyu açıkladı Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok Fenerbahçe, kadroyu açıkladı! Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok
15:41 Muş’ta bayram namazı sonrası muhtarı öldüren şahıs önce jandarmayla çatıştı sonra da intihar etti Muş'ta bayram namazı sonrası muhtarı öldüren şahıs önce jandarmayla çatıştı sonra da intihar etti
15:25 Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları Ailesini kaybeden Zafer Algöz’ün sözleri duygulandırdı Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı
15:19 Almanya’da Türk kökenli aileye yapılan kundaklama olayında şüpheli tutuklandı Almanya'da Türk kökenli aileye yapılan kundaklama olayında şüpheli tutuklandı
15:09 Çorabından çıkardığı bıçak ile market çalışanının üzerine yürüdü Çorabından çıkardığı bıçak ile market çalışanının üzerine yürüdü
14:57 Van Gölü sel suyu nedeniyle kahverengine boyandı Van Gölü sel suyu nedeniyle kahverengine boyandı
14:49 Sinan Akçıl’dan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın aşkını afişe eden baldıza mesaj: Aferin kız sana Sinan Akçıl'dan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın aşkını afişe eden baldıza mesaj: Aferin kız sana
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 17:29:27. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Enflasyon Verileri, Fed'in Faiz İndirimlerine Haziranda Başlama İhtimalini Zayıflatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement