ABD Enflasyonu Beklentilerin Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

ABD Enflasyonu Beklentilerin Altında

13.02.2026 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de TÜFE ocakta aylık %0,2, yıllık %2,4 artarak piyasa beklentilerini karşılamadı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.

Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 0,3 olması yönündeydi. TÜFE, geçen yıl aralıkta yüzde 0,3 artmıştı.

Ülkede TÜFE ocakta yıllık bazda da yüzde 2,4 arttı.

Bu dönemde enflasyon yıllık bazda Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Piyasa beklentileri TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 2,5 artması yönündeydi. Yıllık enflasyon geçen yıl aralıkta yüzde 2,7 olmuştu.

Barınma maliyetleri ocakta aylık yüzde 0,2 arttı ve tüm kalemler arasında aylık artışın en büyük etkeni oldu. Barınma endeksi yıllık bazda da yüzde 3 yükseldi.

Gıda endeksi aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,9 artarken, enerji endeksi aylık bazda yüzde 1,5 ve yıllık bazda yüzde 0,1 geriledi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise ocakta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,5 arttı.

Çekirdek enflasyon yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Piyasa beklentilerine paralel seyreden çekirdek enflasyon geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 olmuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Enflasyonu Beklentilerin Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
Almanya’da pilotların grevi ulaşımı kilitledi 800 uçuş iptal edildi Almanya'da pilotların grevi ulaşımı kilitledi! 800 uçuş iptal edildi
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam
İzmirli kuryeden trafikte akılalmaz hamle, ehliyeti elden gidince eşeği kullandı İzmirli kuryeden trafikte akılalmaz hamle, ehliyeti elden gidince eşeği kullandı
Gelin’in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı Gelin'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı
Ramazan öncesi marketler harekete geçti Bir üründe fiyat sabitlendi Ramazan öncesi marketler harekete geçti! Bir üründe fiyat sabitlendi

17:09
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:50
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
16:09
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 17:41:21. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD Enflasyonu Beklentilerin Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.