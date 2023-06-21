Amazon, izinsiz Prime abonelikleri nedeniyle dava edildi - Son Dakika
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Amazon, izinsiz Prime abonelikleri nedeniyle dava edildi

Amazon, izinsiz Prime abonelikleri nedeniyle dava edildi

21.06.2023 19:08

ABD'li e-ticaret devi Amazon, milyonlarca tüketiciyi izinsiz bir şekilde Prime hizmetine abone etmekle suçlanıyor.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), tüketicileri izinleri olmadan Prime hizmetine abone ettiği ve bu abonelikleri iptal etme girişimlerini zorlaştırdığı gerekçesiyle ABD'li e-ticaret devi Amazon'a dava açtı.

ABONELİK İPTALLERİ ZORLAŞTIRILDI

FTC'den yapılan açıklamada, Amazon'un, milyonlarca tüketiciyi izinsiz bir şekilde Prime hizmetine abone etmekle suçlandığı aktarıldı. Açıklamada, FTC'nin, tüketicilerin rızası olmadan Prime hizmetine kaydettiği ve aboneliklerini iptal etmelerini zorlaştırdığı gerekçesiyle Amazon.com'a karşı dava açtığı bildirildi.

İPTAL SÜRECİ KARMAŞIK HALE GETİRİLDİ

Amazon'un; tüketicileri, otomatik olarak yenilenen Prime aboneliklerine kaydolmaları için kandırmak amacıyla "karanlık modeller" olarak bilinen manipülatif, zorlayıcı veya aldatıcı kullanıcı arayüz tasarımları kullandığı belirtilen açıklamada, şirketin, üyeliklerini sonlandırmak isteyen Prime aboneleri için iptal sürecini de bilerek karmaşık hale getirdiği kaydedildi.

"AMAZON İNSANLARI KANDIRDI VE TUZAĞA DÜŞÜRDÜ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen FTC Başkanı Lina Khan, "Amazon, insanları rızaları olmadan tekrar eden abonelikler için kandırdı ve tuzağa düşürdü. Bu, kullanıcıları yalnızca sinirlendirmekle kalmadı, aynı zamanda onlara önemli miktarda paraya mal oldu." ifadelerini kullandı.

Khan, manipülatif taktiklerin hem tüketicilere hem de yasalara uyan işletmelere zarar verdiğini belirterek, Amerikalıları dijital pazarlardaki "karanlık modellerden", diğer haksız veya aldatıcı uygulamalardan güçlü bir şekilde korumaya devam edeceklerini vurguladı.

FTC, Mart 2021'den bu yana Amazon'un Prime hizmeti için kayıt ve iptal süreçlerini araştırıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Sevto: Herkes hakkını arasın bende açtım.1 milyonluk acımak yok!! Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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Amerika Birleşik Devletleri, Amazon, Ekonomi, Son Dakika

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