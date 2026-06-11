ABD Hane Halkı Varlıkları 183 Trilyon Dolar - Son Dakika
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ABD Hane Halkı Varlıkları 183 Trilyon Dolar

11.06.2026 20:35
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ABD hane halkı net varlığı, 2023'ün ilk çeyreğinde 183 trilyon dolara ulaştı.

ABD'de hane halkı net varlığı, yılın ilk çeyreğinde 183 trilyon dolar seviyesine yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı.

Buna göre, hane halkı ve kar amacı gütmeyen kuruluşların net varlığı, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla 113,1 milyar dolar artarak 183 trilyon dolara çıktı.

Bu dönemdeki artışta hisse senedi varlıklarındaki kayıpların gayrimenkul ve diğer varlıkların değerindeki artışlarla dengelenmesi etkili oldu.

Hane halkının elinde bulundurduğu doğrudan ve dolaylı hisse senetlerinin değeri, yılın ilk çeyreğinde 1,8 trilyon dolar azalırken gayrimenkul varlıklarının değeri yaklaşık 800 milyar dolar artış gösterdi.

Aynı dönemde hane halkı borçları yüzde 2,6 arttı.

ABD'de hane halkı varlıkları, 2025 sonunda 182,9 trilyon dolar seviyesindeydi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Hane Halkı Varlıkları 183 Trilyon Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erhan Ulu Erhan Ulu:
    büyük sayılar. Fakat değer nedir. Hayvanlar düşünsünse insanların bu varlığının ne önemi vardır. Doğa için hiçbir değeri yok. Hayvanlara merhamet edin. 0 0 Yanıtla
  • Maria Taşdemir Maria Taşdemir:
    yine bu tür raporlar yayınlanıyo ama insanlar finansal okuryazarlığı olmadığı için anlamıyo bu rakamları böyle büyük sayıları anlayamıyo işte çocuklara okullarda ticaret ve ekonomi dersi verilse bu tür konular anlaşılsa da maalesef yok 0 0 Yanıtla
  • Ergün Uysal Ergün Uysal:
    vay be 183 trilyon dolar yani Amerika'da insanlar bu kadar zengin mi gerçekten bunu duyunca şaşırıyorum ama merak ediyorum bu paranın çoğu kimin elinde yani orta sınıf insanlar da mı bu varlıktan pay alıyor yoksa sadece zenginler mi daha da zengin oluyo arkadaşım bunun hakkında konuşmuştuk geçen gün 0 0 Yanıtla
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