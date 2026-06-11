ABD Hane Halkı Varlıkları 183 Trilyon Dolar

ABD'de hane halkı net varlığı, yılın ilk çeyreğinde 183 trilyon dolar seviyesine yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı.

Buna göre, hane halkı ve kar amacı gütmeyen kuruluşların net varlığı, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla 113,1 milyar dolar artarak 183 trilyon dolara çıktı.

Bu dönemdeki artışta hisse senedi varlıklarındaki kayıpların gayrimenkul ve diğer varlıkların değerindeki artışlarla dengelenmesi etkili oldu.

Hane halkının elinde bulundurduğu doğrudan ve dolaylı hisse senetlerinin değeri, yılın ilk çeyreğinde 1,8 trilyon dolar azalırken gayrimenkul varlıklarının değeri yaklaşık 800 milyar dolar artış gösterdi.

Aynı dönemde hane halkı borçları yüzde 2,6 arttı.

ABD'de hane halkı varlıkları, 2025 sonunda 182,9 trilyon dolar seviyesindeydi.