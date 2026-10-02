ABD Hazine Bakanı Bessent, Avrupa'dan dizel taahhütlerini hızlandırmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Hazine Bakanı Bessent, Avrupa'dan dizel taahhütlerini hızlandırmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Hazine Bakanı Bessent, dizel arzındaki aksaklıklar için Avrupalı ortaklarına taahhütlerini hızlandırıp ilave arzı derhal piyasaya sunma çağrısı yaptı. Bessent, Amerikalı çiftçi ve kamyon şoförlerinin dizel sıkıntısının yükünü taşımaması gerektiğini vurguladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, küresel dizel arzındaki aksaklıkların giderilmesi için Avrupalı ortaklarına mevcut taahhütlerini yerine getirme sürecini hızlandırma ve ilave arzı derhal piyasaya sunma çağrısında bulundu.

Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde ABD'nin küresel enerji piyasalarının istikrara kavuşmasına yardımcı olma yönündeki taahhütlerini yerine getirdiğini belirten Bessent, "Avrupalı ortaklarımız, mevcut taahhütlerini yerine getirme sürecini hızlandırmalı ve devam eden aksaklıkların giderilmesi için ilave arzı derhal piyasaya sunmalıdır." ifadesini kullandı.

Bessent, Amerikalı çiftçilerin, kamyon şoförlerinin ve işletmelerin küresel dizel sıkıntısının yükünü taşımak zorunda bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin üzerine düşeni yaptığını savunan Bessent, "Müttefiklerimizden taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da miting için gittiği Texas'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinden dizel stoklarını piyasaya sürmelerini isteyebileceklerini belirtti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriPolitikaEkonomiEnerjiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Van Bommel’den Lukaku ve Trossard hakkında açıklama Van Bommel'den Lukaku ve Trossard hakkında açıklama
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi Vekillerle tek tek tokalaştı Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı
Aysel Karakoç davasında karar: Eski nişanlısı Fethi Şancı’ya iyi hal indirimi uygulandı Aysel Karakoç davasında karar: Eski nişanlısı Fethi Şancı'ya iyi hal indirimi uygulandı
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu 24 saatte ikinci zam Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu! 24 saatte ikinci zam
Christa Pike’ın infazı başarısız oldu: İki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı Christa Pike'ın infazı başarısız oldu: İki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı
00:18
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
23:40
MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay’ın ifadeleri ortaya çıktı
MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay'ın ifadeleri ortaya çıktı
22:27
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, gözaltına alındı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, gözaltına alındı
22:01
Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı
Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı
21:02
TFF heyetine Belçika’ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
TFF heyetine Belçika'ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
20:52
Samsunspor’un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu
Samsunspor'un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 02:01:15. #7.13#
SON DAKİKA: ABD Hazine Bakanı Bessent, Avrupa'dan dizel taahhütlerini hızlandırmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei