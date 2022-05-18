ABD Hazine Bakanı, Rusya'nın dondurulan varlıklarına el konulmasının yasal olmayacağını söyledi - Son Dakika
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ABD Hazine Bakanı, Rusya'nın dondurulan varlıklarına el konulmasının yasal olmayacağını söyledi

18.05.2022 18:27
ABD Hazine Bakanı, Rusya'nın dondurulan varlıklarına el konulmasının yasal olmayacağını söyledi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya'nın saldırısının sona ermesinin ardından Ukrayna'nın yeniden inşasına yardımcı olmak için ABD'nin dondurulan Rus Merkez Bankası varlıklarına el koymasının yasal olmayacağını bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya'nın saldırısının sona ermesinin ardından Ukrayna'nın yeniden inşasına yardımcı olmak için ABD'nin dondurulan Rus Merkez Bankası varlıklarına el koymasının yasal olmayacağını bildirdi.

Yellen, G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'nın yeniden inşasının finansmanında Rus varlıklarının kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin soru üzerine Yellen, Ukrayna'daki muazzam yıkım ve inşaat maliyetleri göz önüne alındığında Rusya'dan bu bedelin en azından bir kısmını ödemesi için yardım istenmesinin çok doğal olduğunu düşündüğünü belirtti.

Yellen, ABD ve müttefiklerinin Rusya Merkez Bankasının tahmini 300 milyar dolarlık varlığını bloke ettiğini anımsatarak, "Bununla birlikte, biz buna bakmaya başlarken, hükümetin bu varlıklara el koymasının şu anda ABD'de yasal olmayacağı söylendi. ABD'de yasal olarak izin verilen bir şey değil." dedi.

Rusya'nın ABD'li tahvil sahiplerine ödeme yapmasına izin veren lisansın 25 Mayıs'ta dolan süresinin uzatılıp uzatılmayacağı da sorulan Yellen, "Bu konuda nihai bir karar yok ancak devam etmesi pek olası değil." ifadesini kullandı.

Yellen, "Rusya bu ödemeleri yapmanın bir yolunu bulamazsa ve teknik olarak borçlarını ödeyemezse, bunun Rusya'nın durumunda gerçekten önemli bir değişiklik oluşturacağını düşünmüyorum zaten küresel sermaye piyasalarından kopmuş durumdalar." diye konuştu.

"Yüksek gıda ve enerji fiyatları stagflasyonist etkilere sahip"

Ekonomik görünüme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yellen, küresel ekonomik görünümün zorlu ve belirsiz olduğunu vurguladı.

Yellen, dünya genelinde daha yavaş ekonomik büyüme potansiyelinin enflasyonla birleşmesi konusunda uyarıda bulunarak, "Daha yüksek gıda ve enerji fiyatları, tüm dünyada üretim ve harcamaları baskılayarak ve enflasyonu yükselterek stagflasyonist etkilere sahip." dedi.

Enerji fiyatlarındaki artışı önlemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Yellen, Avrupa'nın da Rus petrol ve gazına bağımlı olmaktan kurtulduğuna emin olmak istediklerini dile getirdi.

Yellen, ABD ekonomisinin resesyona girmesini beklemediğini vurguladı.

Avrupa'nın Rus enerjisine daha fazla bağımlı olması nedeniyle muhtemelen daha "kırılgan" olduğunu belirten Yellen, bunun hem enflasyon hem de ekonomik yavaşlamalar açısından risklerle dolu bir ortam oluşturduğunu aktardı.

ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifelere ilişkin bir soru üzerine ise Yellen, Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulamaya konulan bazı tarifelerin sorunları ele almaktan çok tüketicilere ve işletmelere zarar veriyor gibi göründüğünü ifade etti.

Ayrıca Yellen, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın dünya genelinde gıda güvenliği sorunlarını daha da kötüleştirdiğine işaret ederek, bu konuda derin endişe duyduğunu, bunun fiyat baskılarını şiddetlendirme ile hükümetlerin mali ve dış pozisyonlarına zarar verme riski taşıdığını dile getirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanı, Rusya'nın dondurulan varlıklarına el konulmasının yasal olmayacağını söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Hazine Bakanı, Rusya'nın dondurulan varlıklarına el konulmasının yasal olmayacağını söyledi - Son Dakika
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