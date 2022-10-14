ABD Hazine Bakanı Yellen: "Enflasyon birçok ülkede yüksek, büyüme küresel olarak yavaşlıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Hazine Bakanı Yellen: "Enflasyon birçok ülkede yüksek, büyüme küresel olarak yavaşlıyor"

14.10.2022 22:01
ABD Hazine Bakanı Yellen: "Enflasyon birçok ülkede yüksek, büyüme küresel olarak yavaşlıyor"

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun birçok ülkede yüksek olduğunu ve küresel ekonomik büyümenin yavaşladığını belirtti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun birçok ülkede yüksek olduğunu ve küresel ekonomik büyümenin yavaşladığını belirtti.

Yellen, Uluslararası Para Fonu (IMF)- Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlenen basın toplantısında, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ekonominin çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğunu anlatan Yellen, bu zorlukların çoğunun Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş ve Kovid-19 salgınından kaynaklandığını söyledi.

Yellen, "Enflasyon birçok ülkede yüksek, büyüme küresel olarak yavaşlıyor. Ayrıca finansal piyasalarda dalgalanmalar, sermaye akışları ve güçlü hareketler görüyoruz." dedi.

"Parasal sıkılaşmanın etkilerine dikkat ediyoruz"

Bu "ters rüzgarlarla" mücadele etmek için hem ABD'de hem de küresel olarak güçlü adımlar attıklarını vurgulayan Yellen, ABD'de ekonominin dirençli kalmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Enflasyon konusunda fiyat artışlarını kontrol altına almak için daha yapacak çok işleri olduğunu yineleyen Yellen, bazı öncü göstergelerin umut verici işaretler verdiğini kaydetti.

Yellen, her ülkenin kendine özgü zorluklarla karşı karşıya olduğunu ancak enflasyonla mücadele, enerji kaynaklarını güvence altına alma ve diğer ekonomik baskıları ele alma konusunda kararlı adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

Janet Yellen, parasal sıkılaşmanın etkilerine de çok dikkat ettiklerini aktardı.

Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasında fiyat sınırı henüz belirlenmedi

ABD ve müttefiklerinin, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşa eşgüdümlü şekilde yanıt vermeye devam ettiğini vurgulayan Yellen, Rusya'nın finansal durumunu derinden zayıflattıklarını anlattı.

Enerji maliyetleri ve arzının ise özellikle Avrupa'dan yetkililerle olan ikili görüşmelerinde kilit konular arasında yer aldığını belirten Yellen, Ukrayna'daki savaşın dünya çapında enerji fiyatlarını keskin şekilde yükselttiğini kaydetti.

Yellen, Rus petrolüne yönelik olası tavan fiyat uygulamasına da değinerek, söz konusu uygulamanın küresel enerji fiyatlarının dengelenmesine yardımcı olacağını belirtti.

Rus petrolünün alıcılarının bir fiyat sınırına tabi olacağına dikkati çeken Yellen, söz konusu tavan fiyat sınırına ilişkin henüz karar alınmadığını kaydetti.

Yellen, varil başına 60 dolarlık tavan fiyatın düşünüldüğüne dair iddiaların sorulması üzerine böyle bir fiyat seviyesinin değerlendirildiğini söylemediğini bildirdi.

Janet Yellen, söz konusu uygulamada tavan fiyatın koalisyondaki diğer ülkelerle belirli kriterler doğrultusunda belirleneceğini aktardı.

YORUMLAR
500
ABD'den, Rusya'ya silah desteği sağlayanlara yönelik yeni hamle! Hedefleri gelişmiş teknolojiye ulaşmalarını engellemek ABD'den, Rusya'ya silah desteği sağlayanlara yönelik yeni hamle! Hedefleri gelişmiş teknolojiye ulaşmalarını engellemek ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Suudi Arabistan açıklaması Açıklaması ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Suudi Arabistan açıklaması Açıklaması
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Janet Yellen, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanı Yellen: 'Enflasyon birçok ülkede yüksek, büyüme küresel olarak yavaşlıyor' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:53 Motorine bir zam daha! Fiyatı bu gece yarısından itibaren 1 lira 1 kuruş yükseldi
23:49 Bakan Dönmez, maden kazasının sebebini açıkladı: İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtarma çalışmalarını koordine etmek için yarın Bartın'a gidiyor
23:09 Maden ocağından çıkarılan isçi hastaneye gitmek istemedi: Ben iyiyim ağabey
23:00 ABD'den, Rusya'ya silah desteği sağlayanlara yönelik yeni hamle! Hedefleri gelişmiş teknolojiye ulaşmalarını engellemek
22:56 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Maden patlamasında şu ana kadarki can kaybımız 14
22:44 AFAD'ın Bartın paylaşımı şaşkınlık yarattı! Apar topar silip yeni açıklama paylaştılar
22:28 Sigara tiryakilerine kötü haber! Zam geldi, fiyatlar uçtu
21:51 Eski milli futbolcu Ali Kemal Denizci'ye Trabzon'da motosiklet çarptı
21:42 TDP lideri Mustafa Sarıgül, İskenderun ziyaretinde hükümete çağrıda bulundu: Burası 82. il olmayı hak ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 04:25:35. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Hazine Bakanı Yellen: "Enflasyon birçok ülkede yüksek, büyüme küresel olarak yavaşlıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement