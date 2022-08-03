ABD Hazine Bakanlığından 98 milyar dolarlık tahvil ihracı - Son Dakika
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ABD Hazine Bakanlığından 98 milyar dolarlık tahvil ihracı

03.08.2022 17:02
ABD Hazine Bakanlığından 98 milyar dolarlık tahvil ihracı

ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 98 milyar dolarlık devlet tahvili satışı yapacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 98 milyar dolarlık devlet tahvili satışı yapacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, 9 Ağustos'ta 42 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 10 Ağustos'ta 35 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 11 Ağustos'ta 21 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği belirtildi.

Toplam 98 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 43,9 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağı aktarıldı.

Tahvil ihraçlarının miktarında azalmaya giden Hazine Bakanlığı, bunun gelecek çeyrekte de devam edeceğini bildirdi.

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Kaynak: AA

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