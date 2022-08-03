Açıklamada, 9 Ağustos'ta 42 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 10 Ağustos'ta 35 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 11 Ağustos'ta 21 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği belirtildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › ABD Hazine Bakanlığından 98 milyar dolarlık tahvil ihracı - Son Dakika

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