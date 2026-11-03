ABD Hazine Bakanlığı 4. çeyrek borçlanma tahminini 618 milyar dolara indirdi - Son Dakika
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ABD Hazine Bakanlığı 4. çeyrek borçlanma tahminini 618 milyar dolara indirdi

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ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın son çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 10 milyar dolar düşürerek 618 milyar dolara indirdi. Bakanlık, düşüşün çeyrek başındaki nakit bakiyesinin beklenenden yüksek olmasından kaynaklandığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın son çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 10 milyar dolar düşürerek 618 milyar dolara indirdi.

Bakanlık, 2026'nın ekim-aralık ve 2027'nin ocak-mart dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, Hazinenin bu yılın dördüncü çeyreğinde 618 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

Aralık sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağı varsayımına yer verilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün ağustos ayında duyurulan tahminden 10 milyar dolar düşük olduğu aktarıldı.

Açıklamada, borçlanma tahminindeki düşüşün, çeyrek başındaki nakit bakiyesinin beklenenden yüksek olmasından kaynaklandığı, öngörülen net nakit akışlarının daha düşük olmasının ise bu etkiyi kısmen dengelediği kaydedildi.

Hazinenin 2027'nin ilk çeyreğinde de 800 milyar dolar borçlanmasının beklendiği aktarılan açıklamada, mart sonu nakit dengesinin 1 trilyon dolar olmasının öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Hazinenin bu yılın temmuz-eylül döneminde 742 milyar dolar borçlandığı ve söz konusu çeyreği 984 milyar dolarlık nakit dengesiyle tamamladığı belirtildi.

Bakanlık, ağustos ayında paylaştığı tahminde, Hazinenin temmuz-eylül döneminde 739 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, eylül sonundaki nakit dengesinin 950 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA
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