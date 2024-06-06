ABD Hazine Bakanlığı, yapay zeka kullanımıyla ilgili bilgi talebinde bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Hazine Bakanlığı, yapay zeka kullanımıyla ilgili bilgi talebinde bulundu

ABD Hazine Bakanlığı, yapay zeka kullanımıyla ilgili bilgi talebinde bulundu

ABD Hazine Bakanlığı, finansal hizmetler sektöründe yapay zekanın kullanımları, fırsatları ve riskleri hakkında kamuoyundan bilgi talebinde bulundu. Bakanlık, yapay zeka kullanımının finansal hizmetlere kapsayıcı ve eşit erişim sağlayan bir finansal sistemi teşvik etmeye nasıl yardımcı olabileceğini anlamak istiyor. Konu hakkındaki görüşlerin 60 gün içinde iletilmesi isteniyor.

06.06.2024 18:21
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NEW ABD Hazine Bakanlığı, finansal hizmetler sektöründe yapay zekanın kullanımları, fırsatları ve riskleri hakkında kamuoyundan bilgi talebinde bulundu.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın siber güvenlik ve dolandırıcılık konusundaki son çalışmaları ve diğer federal kurumların girişimleri üzerine, finansal hizmetler sektöründe yapay zeka kullanımları ile sektör içinde yapay zeka gelişmeleri ve uygulamalarının sunduğu fırsatlar ile riskler hakkında kamuoyunun yorumlarının istendiği bildirildi.

Hazinenin, söz konusu bilgi talebiyle bu alandaki anlayışını artırmayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, konu hakkında çeşitli bakış açıları arandığı ve özellikle yapay zeka yeniliklerinin, finansal hizmetlere kapsayıcı ve eşit erişim sağlayan bir finansal sistemi teşvik etmeye nasıl yardımcı olabileceğini anlamakla ilgilenildiği kaydedildi.

Açıklamada, konu hakkındaki görüşlerin 60 gün içinde iletilmesi istenirken, söz konusu yorumların "www.regulations.gov" adresinde herkes tarafından görülebileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanlığı, yapay zeka kullanımıyla ilgili bilgi talebinde bulundu - Son Dakika

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