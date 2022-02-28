ABD Hazine Bakanlığı'ndan Rusya Merkez Bankası ile işlemlere yasak - Son Dakika
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ABD Hazine Bakanlığı'ndan Rusya Merkez Bankası ile işlemlere yasak

28.02.2022 16:16
ABD Hazine Bakanlığı'ndan Rusya Merkez Bankası ile işlemlere yasak

ABD Hazine Bakanlığı, ABD'li kişilerin Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı ile işlem yapmasını yasakladı.

ABD Hazine Bakanlığı, ABD'li kişilerin Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı ile işlem yapmasını yasakladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kararın Rusya Merkez Bankası'nın ABD veya ABD'li kişiler tarafından nerede olursa olsun tutulan tüm varlıklarının etkin bir şekilde hareketini kısıtlamayı amaçladığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD'li kişilerin Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı ile işlem yapmasının yasaklandığı kaydedildi.

Bunun Rusya'nın hızla değer kaybeden para birimini destekleme girişimlerini bozacağı belirtilen açıklamada, bu kararla eş zamanlı olarak Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Rusya Merkez Bankası ile enerji ile ilgili belirli işlemlere izin vermek için genel bir lisans yayımladığı bildirildi.

Açıklamada, Rus Doğrudan Yatırım Fonu'na da yaptırım uygulanacağı belirtilerek, fonun yönetici şirketi, bir iştiraki ve İcra Kurulu Başkanı Kirill Dmitriev'in de yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

"Putin rejiminin Ukrayna'yı işgalini finanse etmek için sermaye toplamasını önlemeyi amaçlıyor"

ABD'nin Ukrayna'ya desteğini göstermeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Putin rejiminin Ukrayna'yı işgalini finanse etmek için sermaye toplamasını önlemeyi amaçladığı" ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin bu kararı tek başına almadığı, bunun Avrupa Birliği'nin kısıtlamalarını takip ettiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Eylemlerimiz, Ukrayna'ya olan küresel desteği ve Rusya'nın tehditkar, otoriter yöneticilerini çirkin eylemlerinden sorumlu tutma taahhüdünü gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, alınan kararın Rusya'nın istikrarı bozan faaliyetlerini finanse etmek için varlıkları kullanma kabiliyetini önemli ölçüde sınırlayacağını ve Putin ile yakın çevresinin Ukrayna'yı işgalini sağlamak için bağımlı olduğu fonları hedef alacağını belirtti.

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Rusya Merkez Bankası, Avrupa Birliği, Varlık Fonu, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanlığı'ndan Rusya Merkez Bankası ile işlemlere yasak - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Hazine Bakanlığı'ndan Rusya Merkez Bankası ile işlemlere yasak - Son Dakika
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