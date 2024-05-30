ABD Hazine Bakanlığı, NFT\'lerin yasa dışı finans risklerini değerlendirdi

Ekonomi

NEW ABD Hazine Bakanlığı, ilk kez yayımladığı Nitelikli Fikri Tapu (NFT) Yasa Dışı Finans Risk Değerlendirmesi raporunda NFT'ler ve NFT platformlarıyla ilişkili güvenlik açıklarının yasa dışı aktörler tarafından nasıl kullanılabileceğini araştırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, risk değerlendirmesi raporunda NFT'lerin yasa dışı aktörlerce, kara para aklama ile terörün ve silahların yayılmasının finansmanı amacıyla nasıl kullanılabileceğinin ele alındığı bildirildi.

Raporun, NFT'lerin dolandırıcılık ve dolandırıcılık amacıyla kullanılmaya son derece elverişli olduğunu ve hırsızlığa maruz kalabileceğini ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, yasa dışı aktörlerin suçlardan elde edilen gelirleri aklamak için NFT'leri diğer yöntemlerle birlikte kullanabileceğinin tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, yetersiz siber güvenlik korumalarının, telif hakkı ve ticari marka korumalarıyla ilgili zorluklar ile NFT'lerin abartılı ve dalgalı fiyatlarının, suçluların NFT'ler ve NFT platformlarıyla ilgili dolandırıcılık ve hırsızlık yapmalarına olanak sağlayabileceğine işaret edilerek, bazı NFT firmaları ve platformlarının da riskleri azaltmak ile kara para aklama, terörün finansmanı ve yaptırımlardan kaçınmayla mücadele etmek için uygun kontrollerden yoksun olduğu vurgulandı.

Raporda riskleri ele alabilmeye yönelik çeşitli eylemlere de yer verildiği belirtilen açıklamada, sektörde mevcut yükümlülükler konusunda farkındalığın artırılması, NFT'ler ve NFT platformlarıyla ilgili mevcut yasa ve düzenlemeleri uygulamaya devam edilmesi ve daha fazla düzenleme yapılmasının değerlendirilmesi gibi önerilerin sıralandığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, risk değerlendirmesinin Bakanlığın yeni teknolojilerin yasa dışı finansman risklerini analiz etme ve bunları kolluk kuvvetlerine iletme konusundaki kararlılığını gösterdiğini anlattı.

Nelson, özel sektörü, yasa dışı aktörlerin NFT'leri ve NFT platformlarını kötüye kullanmasını önlemek amacıyla kendi risk azaltma stratejilerini belirlemek için bu raporun bulgularını kullanmaya davet etti.