ABD Hazine Borçlanma Tahmini Düştü

Ekonomi

NEW ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 565 milyar dolardan 546 milyar dolara düşürdü.

Bakanlık, bu yılın ekim-aralık ve gelecek yılın ocak-mart dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı. Açıklamada, hazinenin bu yılın dördüncü çeyreğinde 546 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

Aralık sonu nakit dengesinin 700 milyar dolar olacağı tahminine yer verilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün temmuzda duyurulan tahminden 19 milyar dolar düşük olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Hazinenin 2025'in ilk çeyreğinde de 823 milyar dolar borçlanmasının ve mart sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olmasının beklendiği bildirildi.

Hazinenin bu yılın temmuz-eylül döneminde 762 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 886 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, temmuzda paylaştığı tahminde, Hazinenin üçüncü çeyrekte 740 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, eylül sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.