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ABD Hizmet Sektörü PMI, Piyasa Beklentilerinin Altında Gerçekleşti - Son Dakika
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ABD Hizmet Sektörü PMI, Piyasa Beklentilerinin Altında Gerçekleşti

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan verilere göre, hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen yıl aralıkta 2,1 puan azalarak 50,6'ya geriledi. Bu değer, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Endeks, hizmet sektöründeki büyümenin yavaşladığına işaret ediyor. Üretim endeksi artış gösterirken, yeni siparişler ve istihdam endeksi ise azalış kaydetti. Hizmet sektöründe 9 alt sektörde büyüme yaşanırken, 9 sektörde daralma görüldü.

ABD Hizmet Sektörü PMI, Piyasa Beklentilerinin Altında Gerçekleşti
05.01.2024 - 18:35,  Güncelleme: 18:37
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ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen yıl aralıkta aylık bazda 2,1 puan azalışla 50,6'ya gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ISM, aralık 2023 dönemine ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi geçen yıl aralıkta önceki aya kıyasla 2,1 puan azalarak 50,6'ya indi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 52,6 değerini alacağı yönündeydi.

Yedi ayın en düşük seviyesine inerek hizmet sektöründeki büyümenin yavaşladığına işaret eden endeks, geçen yıl kasımda 52,7 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, geçen yıl aralıkta aylık bazda 1,5 puan artışla 56,6'ya çıkarken, yeni siparişlere ilişkin endeks 2,7 puan azalışla 52,8'e geriledi. İstihdam endeksi de aynı dönemde 7,4 puan azalarak 43,3'e indi.

Bu dönemde hizmet sektörünün 9 alt sektöründe büyüme kaydedilirken, 9 sektörde daralma yaşandı. Daralma kaydedilen sektörler, emlak, sanat, eğlence ve dinlenme, toptan ticaret, madencilik, bilişim, eğitim hizmetleri, şirket yönetimi ve destek hizmetleri, inşaat, finans ve sigorta olarak sıralandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi ABD Hizmet Sektörü PMI, Piyasa Beklentilerinin Altında Gerçekleşti - Son Dakika


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