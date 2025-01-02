ABD İmalat PMI Aralık'ta 49,4'e Yükseldi

Ekonomi

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık 2024'te yukarı yönlü revize edilerek 49,4 oldu.

S&P Global, Aralık 2024 dönemine ilişkin imalat sanayi PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sektörü PMI verisi geçen ay 49,4 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu döneme ilişkin öncü veri 48,3 olarak açıklanmıştı.

Endeks, Kasım 2024'te 49,7 olarak kaydedilmişti.

S&P Global Market Intelligence Başekonomisti Chris Williamson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ABD'deki fabrikaların 2024 yılını zorlu bir şekilde tamamladığını ve gelecek yıl büyümeye yönelik iyimserliklerin azaldığını kaydetti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.