ABD imalat sanayi PMI ekimde 56 ile 53 ayın zirvesine çıktı, beklentiyi aştı - Son Dakika
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ABD imalat sanayi PMI ekimde 56 ile 53 ayın zirvesine çıktı, beklentiyi aştı

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S&P Global'in ekim ayı öncü verilerine göre ABD imalat sanayi PMI 0,1 puan artışla 56'ya çıkarak 53 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve 55,4'lük piyasa beklentisini aştı. Bileşik PMI 0,8 puan azalışla 57,6'ya, hizmet PMI 0,9 puan azalışla 57,9'a indi.

NEW ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 56 değerini alarak 53 ayın en yüksek seviyesine çıktı ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

S&P Global, ABD'nin ekim ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI ekimde aylık bazda 0,1 puan artarak 56 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentileri endeksin 55,4 değerini alması yönündeydi. Bu dönemde 53 ayın en yüksek seviyesine ulaşan endeks, eylülde 55,9 değerini almıştı.

ABD'de hizmet sektörü PMI ise ekimde aylık bazda 0,9 puan azalışla 57,9 değerine geriledi. Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen endeks, eylülde 58,8 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ekimde aylık bazda 0,8 puan azalarak 57,6'ya indi. Endeks, eylülde 58,4 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriEkonomiFinansSon Dakika

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