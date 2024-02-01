ABD İmalat Sanayi PMI, Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Gerçekleşti

Ekonomi

NEW ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta 49,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ISM, ocak ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI verisi ocakta bir önceki aya kıyasla 2 puan artarak 49,1'e yükselirken, Ekim 2022'den bu yana en yüksek değerine ulaştı.

Piyasa beklentileri verinin bu dönemde 47,2 değerini alması yönündeydi. İmalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösteren endeks, geçen yıl aralıkta da 47,1 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi ocakta aylık 0,5 puan artışla 50,4'e, yeni siparişlere ilişkin endeks 5,5 puan artarak 52,5'e çıktı. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 0,4 puan azalışla 47,1'e düştü.

Bu dönemde imalat sanayisinin 4 alt sektöründe büyüme kaydedilirken 13 sektörde daralma yaşandı. Tekstil, ulaşım araçları, kimyasal ürünler ile giyim, deri ve ilgili ürünler sektörlerinde büyüme görülürken, daralma kaydedilen sektörler ahşap ürünler, makineler, plastik ve kauçuk ürünler, metalik olmayan mineral ürünler, mobilya ve ilgili ürünler, bilgisayar ve elektronik ürünler, fabrikasyon metal ürünler, petrol ve kömür ürünleri, yiyecek, içecek ve tütün ürünleri, elektrikli ekipmanlar, aletler ve bileşenleri, kağıt ürünleri, çeşitli imalatlar ve birincil metaller olarak sıralandı.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de ocak ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak ayı imalat sektörü PMI verisi 50,7 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Geçen aya dair öncü verilerde 50,3 olarak açıklanan endeks, geçen yıl aralıkta ise 47,9 değerini almıştı.

Ocakta ABD imalat sektöründe Nisan 2023'ten bu yana ilk kez bir iyileşme görülürken, endeks Eylül 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.