ABD İmalat Sanayi PMI, Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Gerçekleşti

NEW ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta 49,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
ISM, ocak ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı.
Buna göre, ISM imalat sanayi PMI verisi ocakta bir önceki aya kıyasla 2 puan artarak 49,1'e yükselirken, Ekim 2022'den bu yana en yüksek değerine ulaştı.
Piyasa beklentileri verinin bu dönemde 47,2 değerini alması yönündeydi. İmalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösteren endeks, geçen yıl aralıkta da 47,1 olarak kaydedilmişti.
Üretim endeksi ocakta aylık 0,5 puan artışla 50,4'e, yeni siparişlere ilişkin endeks 5,5 puan artarak 52,5'e çıktı. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 0,4 puan azalışla 47,1'e düştü.
Bu dönemde imalat sanayisinin 4 alt sektöründe büyüme kaydedilirken 13 sektörde daralma yaşandı. Tekstil, ulaşım araçları, kimyasal ürünler ile giyim, deri ve ilgili ürünler sektörlerinde büyüme görülürken, daralma kaydedilen sektörler ahşap ürünler, makineler, plastik ve kauçuk ürünler, metalik olmayan mineral ürünler, mobilya ve ilgili ürünler, bilgisayar ve elektronik ürünler, fabrikasyon metal ürünler, petrol ve kömür ürünleri, yiyecek, içecek ve tütün ürünleri, elektrikli ekipmanlar, aletler ve bileşenleri, kağıt ürünleri, çeşitli imalatlar ve birincil metaller olarak sıralandı.
S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde yukarı yönlü revizyon
Öte yandan, S&P Global de ocak ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı.
Buna göre, ocak ayı imalat sektörü PMI verisi 50,7 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Geçen aya dair öncü verilerde 50,3 olarak açıklanan endeks, geçen yıl aralıkta ise 47,9 değerini almıştı.
Ocakta ABD imalat sektöründe Nisan 2023'ten bu yana ilk kez bir iyileşme görülürken, endeks Eylül 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.
PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.
CHP'nin aday göstermediği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İYİ Parti'nin CHP'yi "teröre alan açmakla" suçladığı afişleri ilçedeki billboardlarda yayınladığı açıklanmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ataşehir Belediyesi iddiaları yalanlayarak, "Firma tarafından ticari amaçla kiralanan bu LED ekranlarda yayımlanan reklam ve ilanlar üzerinde Belediyemizin bir sorumluluğu ve telkini bulunmamaktadır" dedi.
Yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilmeyen ve duruma tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DEM Parti'den aday olacağı iddialarına açıklık getirdi. Soyer'in basın danışmanı iddialara ilişkin "Adaylıkla ilgili herhangi bir görüşme yok." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar-48' operasyonunda yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İnşaat sektöründe elaman sorunu giderek büyüyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde kalifiyeli eleman sıkıntısı çektiklerini belirten sektör temsilcileri, günlük 2 bin liraya çalışacak işçi bulamadıklarını söyledi.
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında İstanbul özelinde ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Heyetlerin 5.kez bir araya geleceği öğrenildi. Daha önce yapılan dört görüşmeden sonuç çıkmadı. YRP'nin meclis üyeliği teklifi kabul görmedi. AK Parti ise yeniden görüşme talebinde bulundu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Adana'nın Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının kapatıldığını, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün de görevden alınıp merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Yalçın gerekçenin, yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri olduğunu belirtti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak, ''Teamüller gereği Ankara'da olsaydım da Can Atalay'la ilgili kararı Sayın Bozdağ okutacaktı. Buradan doğacak siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değil.'' ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, Fatih'te bulunan çay ocağında bıçaklanarak hayatını kaybetti. Pişkin'in cenazesi Diyarbakır'da defnedildi. Kardeşinin yanına defnedilen Ramazan Hoca'nın ablası ise gazetecilere sinirlendi. Pişkin, "Sizin yüzünüzden öldürüldü. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz" dedi.
Son Dakika › Ekonomi › ABD İmalat Sanayi PMI, Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Gerçekleşti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?