ABD'de İmalat Sanayi PMI Şubatta Beklentilerin Altında Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de İmalat Sanayi PMI Şubatta Beklentilerin Altında Gerçekleşti

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta 47,8 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İmalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösteren endeks, üretim, istihdam ve yeni siparişlerde de düşüş yaşandığını gösterdi. Bununla birlikte, S&P Global'in imalat sanayi PMI verileri ise beklentilerin üzerinde gerçekleşerek, ABD imalat sektöründe hızlı bir iyileşmeye işaret etti.

01.03.2024 18:39  Güncelleme: 18:41
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NEW ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta 47,8 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ISM, şubat ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI verisi şubatta bir önceki aya kıyasla 1,3 puan düşerek 47,8'e indi. Piyasa beklentileri verinin bu dönemde 49,5 değerini alması yönündeydi.

İmalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösteren endeks, ocakta da 49,1 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi şubatta aylık 2 puan azalışla 48,4'e, istihdam endeksi 1,1 puan gerileyerek 45,9'a indi. Yeni siparişlere ilişkin endeks de 3,3 puan azalarak 49,2'ye düştü.

Bu dönemde imalat sanayisinin 8 alt sektöründe büyüme kaydedilirken 7 sektörde daralma yaşandı. Giyim, deri ve ilgili ürünler; metalik olmayan mineral ürünler; birincil metaller; plastik ve kauçuk ürünler; fabrikasyon metal ürünler; kimyasal ürünler; çeşitli imalat ürünleri ile ulaşım araçları sektörlerinde büyüme görülürken, daralma kaydedilen sektörler, mobilya ve ilgili ürünler; makineler; ahşap ürünler; bilgisayar ve elektronik ürünler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; kağıt ürünleri ile elektrikli ekipmanlar, aletler ve bileşenleri olarak sıralandı.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de şubat ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı.

Şubat ayı imalat sektörü PMI verisi 1,5 puan artarak 52,2 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, ABD imalat sektöründe Temmuz 2022'den bu yana en hızlı iyileşmeye işaret etti.

Geçen aya dair öncü verilerde 51,5 olarak açıklanan endeks, ocak ayında ise 50,7 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de İmalat Sanayi PMI Şubatta Beklentilerin Altında Gerçekleşti - Son Dakika

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