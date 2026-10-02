ABD imalat sanayi yeni siparişleri ağustosta yüzde 0,1 artarak 663,5 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
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ABD imalat sanayi yeni siparişleri ağustosta yüzde 0,1 artarak 663,5 milyar dolara ulaştı

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ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre imalat sanayi yeni siparişleri ağustosta aylık yüzde 0,1 artarak 663,5 milyar dolara yükseldi. Artış piyasa beklentilerine paralel gerçekleşirken veriler imalat sektörünün gelecekteki performansı için öncü gösterge sayılıyor.

NEW ABD'de imalat sanayi yeni siparişlerinin tutarı ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 ile beklentilere paralel arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayı imalat sanayi yeni siparişlerine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede imalat sanayi yeni siparişlerinin değeri ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarak 663,5 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri de yeni siparişlerin bu dönemde yüzde 0,1 artması yönündeydi.

İmalat sanayisinde yeni siparişler temmuz ayında yüzde 0,8 artarak 662,8 milyar dolara ulaşmıştı.

Dayanıklı mallara yönelik yeni siparişler ağustosta yüzde 0,1 azalırken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler de yüzde 0,3 yükseldi.

İmalat sanayi yeni siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan imalat sektörünün gelecekteki performansına ilişkin öncü göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriTicaret BakanlığıEkonomiDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: ABD imalat sanayi yeni siparişleri ağustosta yüzde 0,1 artarak 663,5 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
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